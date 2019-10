Järelvaadatav: Andrus Kivirähk ja Toomas Kall vestlevad eesti kirjanduse olemusest ja olukorrast

Suurte rahvaste kõrgtasemel kirjandus on äärmiselt oluline, kuid on selge, et maailmas laineid löönud kirjandus ei vaja lugejateni jõudmiseks pooltki sellist hoolt ja pingutust, kui meie kodumaiste autorite looming.

Andrus Kivirähk on armastatud eesti kirjanik, kes on võitnud oma fenomenaalsete teostega nii väikeste kui ka suurte südamed. Toomas Kall on tõelistele kirjandusgurmaanidele tuttav ja lugupeetud nimi, kes on mitmel moel meie kirjandusmaastikul vägitegusid teinud ja jõudsalt panustanud.