Retsept taimeravi nõuanderaamatust: tinktuur, mis aitab ennetada grippi ja külmetushaiguseid

Arsti, teadlase, Tartu Ülikooli professori Aili Paju kirjutised ja raamatud on olnud teerajajateks, mille abil on üles kasvanud juba mitu põlvkonda ravimtaimi tundvaid ja hindavaid inimesi. Selles raamatus tutvustab ta 27 oma koduaia lemmiktaime raviomadusi ja annab nõu, kuidas neid tarvitada vitamiinirikkaks toiduks või ravimiseks.

Rõskel tuulisel ajal, kui on kalduvus haigestuda külmetushaigustesse või grippi, on soovitatav teha ennetav kuur purpur-siilkübara tinktuuriga. Et taim on üks paremaid immuunsüsteemi tugevdajaid, siis on soovitatud teda nii vastupanuvõime tõstmiseks külmetushaigustele kui ka raskete tõbede (reuma, kasvajad) vastu. Ka peale põdemist aitab ravimtaime pruukimine järelnähtude kiiret taandumist.