Vaata otse: Kirjanduslikul teisipäeval vestlevad Silja Vuorikuru ja Juhani Salokannel

Käesoleva aasta algul vahetult enne Anton Hansen Tammsaare 141. sünniaastapäeva ilmus eesti keeles Juhani Salokandle monograafia «Noore Eesti südametunnistus» (kirjastas EKSA , tõlkinud Piret Saluri). Teos annab ülevaate nii Tammsaare loomingust kui ka elust. Raamatu koostaja sõnul on Tammsaare aktuaalne ka tänapäeval. Salokannel on öelnud, et kirjutas raamatu esialgu selleks, et Eesti rahvuskirjanikku soome lugejale lähemale tuua, aga usub, et raamatust on kasu ka eestlastel, eriti noorema põlvkonna lugejatel, kelle jaoks Tammsaare on kaugeks jäänud.