«Tormihoiatus. Doggerland 2»

Maria Adolfsson

Jah, leebe ta nüüd ei olnud, mõtleb Karen kaks minutit hiljem. Jounas Smeed pole vist küll eluski leebe tundunud. Aga hääl teises otsas on pisut ebalev ja sugugi mitte korralekutsuv, nagu Karen harjunud on.

«Tere, Eiken, aitäh, et tagasi helistasid. Mul on tõesti kahju, et pean pühade ajal segama. Kas jõulunaps on juba hinge all?»

«Kaks tükki ausalt öeldes. Ja sul endal?»

Jounas Smeed nagu ei kuule või siis ei pea küsimust vastuse vääriliseks.

«Ja sul on vanemad külas, nagu ma aru olen saanud,» jätkab ta ja nüüd kuuleb Karen hääles eksimatult mingit pinget.

FOTO: Raamat

«Njah,» vastab ta, «isa on ju juba aastaid surnud, nii et tema jäi tulemata, aga ema on külas koos oma … hea sõbraga.»

«Ah et nii. Jah, ma saan aru, et teil on parajasti pidulik hetk …»

Karen ootab, et ta midagi lisaks, aga ülemus paistab arvavat, et tema kord on vestlust jätkata.

«Seda küll,» vastab Karen. «Aga vaevalt et sa helistad minu alkoholitarbimise või perekondliku tausta kontrollimiseks?»

Jounas Smeed naerab korraks. Siis köhatab, ja miski tema tavapärasest hääletoonist on jälle tagasi.

«Loomulikult mitte,» ütleb ta lühidalt. «Saime ühe mõrva kaela. Ja veel põhjas, Nooröl.»

«Nooröl. No aga kas see pole lihtsalt mingi järjekordne jommis peaga tapmine? Sellise asjaga tuleb ju kohalik politsei ka toime?»

«Paistab, et ei ole. Ohver on vana õpetaja, kui ma õigesti aru sain, ja mõrv leidis aset jõuluhommikul.»

Karen tõmbab ühe köögitooli välja ja istub raskelt.

«Hommikusel teenistusel? Mis kuradi moodi?»

«Ei, ei, mitte päris seal, aga samal ajal. Vähemalt millalgi väga vara hommikul. Ja pärast nägi sealne kohalik arst ilmselt midagi sellist, mille tõttu ta sooviks sinna meid. Mul pole veel kõiki detaile.»

«Ja kus mina mängu tulen? Nagu sa tead, olen ma ikka veel haiguslehel.»

Ta esitab küll selle küsimuse, kuigi aimab juba vastust. Tahab meest veel pisut piinata. Tasuks saab ta raske ohke liini teises otsas.

«Asi on selles, et meil on osakonnas tõsine tööjõupuudus. Pool seltskonda on gripis ja teine pool jõuluks ja aastavahetuseks ära sõitnud. Ise lendan homme Taisse. Või vähemalt ma olin niimoodi planeerinud,» lisab ta alistunud häälel.

Karen tõuseb püsti ja vahib köögiaknast pimedusse. Aimab akent riivavate pihlakaokste häält, mõtleb, et neid tuleb enne järgmise tormi saabumist kindlasti kärpida.

«Nii et sa tahad, et mina uurimist juhiksin,» ütleb ta. «Leiad, et ma peaksin haiguslehe ennetähtaegselt katkestama ja jõulude tähistamise lõpetama.»