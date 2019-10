Nobeli kirjanduspreemia pälvinud Olga Tokarczuk arvas esialgu, et teda tõmmatakse ninapidi

Kui sekretär Tokarczuki viimaks telefonitsi kätte sai, oli kirjanik parasjagu autos ja sõitis Saksamaal planeeritud raamatuesitlusele. «Ta oli üsna suures šokis ja elevil,» märkis Malm, kelle sõnul arvas kirjanik, et tegu on mingi vembuga. «Ma andsin talle mõne minuti ja helistasin hiljem tagasi, et ta saaks parkimiskoha leida ja asjade üle järele mõelda. Seejärel rääkisime veel mõnda aega ning siis tuli aeg otsus välja kuulutada.»

Mats Malm oli enda sõnul juba närvis, et ei saagi kirjanikku õigel ajal kätte. Samas ootas ta ka eesolevat vestlust suure elevusega. «Ta on on olnud imeline tuttav, kuid siiani seda vaid läbi raamatute,» märkis sekretär. «Mul on väga hea meel, et mul on võimalus temaga lähemalt tuttavaks saada ja ta siia Stockholmi kutsuda.»