Valust saab vabaks ka looduslike vahendite ja harjutustega

Meditsiin hakkas valuraviga tegelema alles üsna hiljuti. 20. sajandi keskpaigast on uus lähenemine ravile võimaldanud äärmuslikes olukordades valu kannatamist vähendada. Ent kuidas on lood igapäevase valuga, mis ei ohusta elu, ent rikub meie heaolu? Tavaliselt «tapame» selle käsimüügist saadavate valuvaigistitega nagu aspiriin, paratsetamool, ibuprofeen jmt. Ometi on nende ravimite tarbimisel omad riskid. Seetõttu on oluline enne valu tuimastamist ära kuulata selle sõnum, muidu võib probleem tasapisi süveneda. Küll aga on võimalik õigeid abimehi kasutades valu leevendada või isegi kaotada.