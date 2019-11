10 raamatut, mis on ideaalseks isadepäeva kingiks

Seb Braun «Parim päev issiga». FOTO: Postimees Kirjastus

1. «Parim päev issiga»

Seb Braun

Tõlkinud Egle Taklai

Postimees Kirjastus

2019

Südamliku sõnumiga lustakas lasteraamatus lähevad Robin ja issi seiklema. Mõlemad on väga põnevil ja panevad kirja kõik asjad, mida plaanivad teha.

Siis aga läheb kõik nässu! Issi unustab rahakoti koju ja Robin kardab, et päev on rikutud. Kuid äkki õnnestub neil ikkagi veeta koos imeline päev? Selgub, et selleks pole vaja muud kui kujutlusvõimet ja teineteise seltsi.

Mihkel raud «Isa». FOTO: Raamat

2. «Isa»

Mihkel Raud

Kirjastus: FD Distribution OÜ

2019

Lapsed on võimelised igas täiskasvanus üksikuid rõõmuhetki esile kutsuma.

Sulle sügavalt silma vaatama ja midagi filosoofilist lausuma, näiteks «kui elevandil poleks lonti, lõpeks ta liiga ootamatult ära».

Või lasteaias isadepäeva kaardi meisterdama ning su pea asemele habemega päikese joonistama.

Neid rõõmuhetki on tegelikult rohkem kui mõned. Neid on tohutult.

Ent häda ja viletsust, mangumist ja kauplemist, tülisid ja kriiskamist, täispissitud voodilinu ning jalataldu lõikavaid legoklotse on kõvasti rohkem. Igale rõõmsale hetkele eelneb vähemalt kümme sellist, mis vanema kannatuse tõsiselt proovile panevad.

Mihkel Raua «Isa» on humoorikalt kirjutatud elulooline lastekasvatamise raamat, mis pakub lapsevanematele võimalusi samastumiseks, pildikesi äratundmiseks, mõttemäge ellujäämiseks ning kohti naermiseks. Ja ohtralt nippe, kuidas laste kasvatamise katkematust lahingust võitjana väljuda.

Sergi Plohhi põnevikuna kirjutatud teos «Tšornobõl. Tuumakatastroofi ajalugu». FOTO: Raamat

3. «Tšornobõl. Tuumakatastroofi ajalugu»

Sergi Plohhi

Tõlkinud Ants Pihlak

Postimees Kirjastus

2019

1986. aasta 26. aprill on läinud ajalukku päevana, mil toimus plahvatus Tšornobõli tuumajaamas. Sergi Plohhi jutustab arhiividokumentidele ja intervjuudele toetudes loo Euroopa raskeimast tuumakatastroofist, mis jättis oma jälje sadade tuhandete inimeste, teiste hulgas ka eestlaste ellu. Põnevikuna kirjutatud raamat viib meid kevadiselt muretusse Ukrainasse, reaktori juhtimisruumi, hüljatud küladesse ning võimulolijate kabinettidesse. Aga ennekõike on see tuletõrjujate, teadlaste, inseneride, tööliste, militsionääride ja sõjaväelaste lugu, kes pidid oma tervise hinnaga toime tulema pealtnäha võimatuga: hoidma ära tuumapõrgu, mille kõige hullemad tagajärjed oleksid hävitanud elu kaugemalgi kui Euroopas.

Raamat võitis 2018. aastal Ühendkuningriigi mainekaima aimeraamatute auhinna, Baillie Giffordi preemia.

Sergi Plohhi elas 1986. aastal Ukrainas vähem kui 500 km kaugusel Tšornobõlist, praegu on tema kodu Ameerika Ühendriikides. Ta on Harvardi Ülikooli Ukraina ajaloo professor ja sealse Ukraina uurimisinstituudi direktor. Tema sulest on ilmunud mitmeid auhindadega pärjatud raamatuid, millest eesti keeles on varem ilmunud «Viimane impeerium. Nõukogude Liidu lõpp».

Eduard Randlane «Napsi-Jüri lood». FOTO: Argo kirjastus

4. «Napsi-Jüri lood»

Eduard Randlane

Argo kirjastus

2019

See raamat, mis ilmub pea seitsekümmend aastat pärast kirjutamist ja kolm aastakümmet peale autori surma, on eriline juba oma tekkelt. Raamatu raamjutustusega ühendatud lood pani nii varem kui hiljem raudteelase ametit pidanud Eduard Randlane kirja sunnitööl Venemaal Vorkuta vangilaagris. Ta tegi seda öösiti, kirjutades mustandid paberinappuse tõttu tsemendikottidele ja valmis peatükid hiljem puhtalt ümber oma ainsasse kaustikusse.