Humoorika ajaveebi «Maailm kontoris» lood said kaante vahele

Terasemalt vaadates võib sealses näotute ametnike massis eristada üksikuid silmapaistvamaid tegelasi. Seal on Juhataja, kes vaatab unistava pilguga aknast välja, ümberringi kõrgumas paberikuhjad ja täitmist vajavad eelarvetabelid. Kõrvu teritades võib kuulda summutatud vandumist, mis kostab pisikese nurgataguse kabineti sügavustest – see on Jurist, kelle läbi viidud riigihange just vaidlustati. Oma toas tegutsevad Suur Ülemus ja Hankespetsialist ning kusagil nurgas kaugtöölaua taga konutab Särasilmne Praktikant.

Jete Leo Norman sündis õigel ajal, et olla piisavalt vana Balti ketis seismiseks, aga mitte piisavalt vana hõiskamaks aastaid hiljem, kuidas just tema Eesti vabaks võitles. Vanemate üllatuseks ei saanud temast arst ega isegi vedurijuht, vaid hoopis ametnik. Kuigi kõik arvasid, et see on ajutine periood, et laps menetleb natuke ja siis saab jälle normaalseks, jäi Jete Leo riigi teenistusse ligi kümneks aastaks.