Maailm kontoris ehk kuidas juhtuvad imed

«Noh, vaata, see erivajadustega inimestele toetuse andmine, eks,» alustab Noor Menetleja. «Seal on juhendi järgi nii, et iga kord enne toetuse määramist peame küsima Sotsiaalkindlustusameti tõendit, eks. Mul on just teema, et üks inimene siin, noh, tal pole nagu, noh, käsi, on kunagi näppinud mingit pommi ja lasknud käed otsast vist. Küsis meilt toetust, aga tema puudetõend on aegunud, kuna neid antakse ainult mõneks aastaks. Saatsin meili ja palusin, et ta saadaks meile uue tõendi, ja sain just inimese käest raevunud kirja, et mis te arvate, et mul on vahepeal käed tagasi otsa kasvanud või? Et nagu piinlik on, noh, selliseid asju pärida. Et kas me võiksime talle toetuse lihtsalt välja maksta, kuigi tema puudetõend on aegunud?»