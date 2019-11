Ka iga väike heategu muudab maailma

Pilt raamatust «Eia seiklus Tondikakul», illustreerinud Sirly Oder. FOTO: Postimees Kirjastus

Kellele on raamat «Eia seiklus Tondikakul» suunatud?

Ma arvan, et selle raamatu põhiline sihtgrupp on 6–11-aastased lapsed. Kuna Eia parim sõber ja seikluskaaslane on Ats, siis ma usun, et poistele on see sama huvitav lugemine kui tüdrukutele. Vähemasti film küll meeldis ühtmoodi nii poistele kui ka tüdrukutele. Ma usun, et unejutuna võib seda lugeda ka juba lasteaialastele ja et vanematel ja vanavanematel on endalgi huvitav seda ette lugeda.

Kas enne raamatu lugemist peaks olema film vaadatud?

Neil, kes pole veel filmi näinud, ma soovitaksin pigem esmajärjekorras just raamatut lugeda. Ma arvan, et selles järjekorras on huvitavam. Aga film ja raamat toimivad ka täiesti üksteisest sõltumatuna.

Kuidas kulges raamatu kirjutamine?

Selleks, et seda raamatut kirjutada, tuli mul linnast ära sõita ja ennast igasugusest välismaailmast peaaegu täielikult välja lülitada. Veetsin kaks kuud sellest suvest Lõuna-Eestis oma maakodus üksi keset metsa, ainsaks kaaslaseks kass ja koer. Öösiti lugesin oma lemmiklasteraamatuid ja päeval kirjutasin. Riputasin seinad Sirly joonistusi täis, sõin ära mitu kilo moonisaiu ja hoolitsesin selle eest, et tuba lõhnaks apelsini, nelgi ja kaneeli järgi. Kõik see aitas keset suve jõulumeeleolu luua ja sisse elada.

Kuna see on minu esimene raamat, siis üllatusi oli väga palju. Ma ei kujutanud üldse varem ette, kuidas näeb välja koostöö raamatu toimetaja, illustraatori, kujundaja ja kirjastajaga. See kõik on olnud väga huvitav ja õpetlik ja ma usun, et mul väga vedas selle tiimiga. Kõik olid nii hingega asja juures ja tulemus sai suurepärane.

Mis raamatuid sulle endale jõuluajal lugeda meeldib?

Kokaraamatuid! Ja lasteraamatuid. Ja inspireerivate inimeste elulugusid. Ma arvan, et jõulude ajal on kõige olulisem, et see, mida sa loed, tekitaks sellise sooja, mõnusa, hubase ja hea tunde ning inspireeriks ja motiveeriks olema uuel aastal veel parem versioon iseendast.