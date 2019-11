Eesti Lastekirjanduse Keskuses tuleb mainekate Moskva illustraatorite jõulunäitus

Keskust kaunistavad pildid andekatelt ning töökatelt vene keskmise põlvkonna kunstnikelt, kes on tuntud ja hinnatud nii oma kodumaal kui sealt väljaspool. Just nende illustraatorite looming kujundab suuresti Venemaal ilmuvate lasteraamatute näo. Osalevate kunstnike hulgas on ka maailma kõrgeima illustratsioonikunsti auhinna, Hans Christian Anderseni preemia laureaat Igor Oleinikov ja palju mainekaid rahvusvahelisi auhindu pälvinud Viktoria Fomina. Samuti näeb töid laste poolt enim armastatud illustraatoritelt Maksim Mitrofanovilt ja Olga Ionaitiselt. Viimane neist on lõpetanud Venemaa Kunstiakadeemia hõbemedaliga ja võitnud mitmeid kodumaiseid auhindu. Ionaitis on ühtlasi ka näituse kuraator.