Kirjutaja Getter esitleb inspiratsiooniraamatut «88 õnnehetke»

Me kõik otsime õnne. Tahame olla õnnelikud ja soovime seda ka oma lähedastele. Mis see õnn siis ikkagi on? Kuidas seda leida ja mismoodi elada nii, et iga päev oleks õnnehetki aina rohkem? Erinevad rahvusvahelised õnneuuringud on nendele küsimustele vastuseid otsinud kaua. Tulemused on jahmatavalt lihtsad – õnn peitub pisiasjades, igapäevastes tegevustes ja inimese üleüldine õnnetase sõltub tema keskmisest tujust. Seega mida rohkem on inimese päevas õnnelikke hetki, seda õnnelikum on terve tema elu.