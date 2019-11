Üllatav tõsiasi: 5 filmi, mida peetakse raamatust paremaks

Selleks, et asjas selgusele jõuda, võrdles The Book People inimeste hinnanguid nii Goodreadsi kui IMDb keskkondades, võttes seega arvesse üle 411 miljoni hääle, mis lugejad ja filmivaatajat on teostele andnud. Andmeid kokku võttes avastati, et enamasti peab see eeldus tõesti paika ja inimesed hindavad lugemiskogemust kõrgemalt kui raamatu põhjal loodud filmi vaatamist.