Epp Petrone soovitused: 33 «Minu» sarja raamatut, mida sobib lugeda ka koolilastel

Esiteks olgu öeldud, et Justin Petrone ei armasta endiselt sülti ja lubas sellest kirjutada peagi ilmuvas «Minu Viljandis». Teiseks oli selle sarja sünd juhuste kokkumäng ja ajahõngu tajumine. Kolmandaks anname me kirjastuses aru oma vastutusest. Üritame välja anda kordustrükke, hoida raamatuid lugejate jaoks saadaval ja hoida taset, nii kirjanduslikult kui ka maailmamosaiigi antropoloogilise mõtestamise poolest.

Kui ma kuulsin esimest korda sellest, et õpetajad on hakanud seda sarja lülitama kohustusliku kirjanduse nimekirja, olin ma ühtaegu üllatunud ja kohkunud. Meenusid «Minu Tai» playboy-jänesekõrvad, «Minu Bollywoodi» moraalselt küsitav seebiooper, «Minu Prantsuse Guajaana» põliselanike seksuaalelu... Kas need sobivad koolilastele? Kui arvestada, et see on elu, siis miks mitte. Aga praegusesse valikusse proovisin ma leida meie saja mitmekümne teose hulgast sellised, mille puhul niisugust küsimust ei teki.