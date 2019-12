Kasvaja seljatanud Brandon Bays: rohkem antakse sellele, kelles on tänulikkus!

Rahvusvaheliselt tuntud koolitaja ja meele-keha tervendamise ekspert Brandon Bays avastas oma tõelise kutsumuse teda tabanud ebaõnne tõttu: 1992. aastal diagnoositi tal hiigelsuur kasvaja, millest sai alguse erakordne eneseotsingu, transformatsiooni ja tervenemise teekond. Sellel teekonnal avastas ta viisi, kuidas pääseda vahetult ligi piiramatule tervendamisjõule, mis on olemas kõigis.

Brandon Bays «Vabadus on». FOTO: Pilgrim

Brandoni raamat «Vabadus on» sisaldab inspireerivaid lugusid, mis arendavad sügavamat mõistmist, ja lihtsaid õpetusi, kuidas tarkust igapäevastes olukordades rakendada. «Vabadus on» pakub vahendid, mille abil elada elu tänulikkuses, armastuses ja vabaduses. Bays, kes mais Eestisse tuleb, mitte üksnes ei räägi teoses «Vabadus on» vabadusest, vaid aitab seda ka ise kogeda. Pingutuseta juhib ta järgijat kindlal ja leebel viisil vaikusesse ja rõõmu igaühe sees. Ta õpetab, kuidas vabastada end emotsionaalsetest tõketest, kõrvaldada negatiivne enesehinnang ja minetada mineviku piirangud, et võiks loomulikult avaneda enda vabalt lendavale olemusele.

Postimees avaldab raamatust inspireerivaid tsitaate.

• Vaikne irooniline muie hiilib su näole, kui taipad, kui naeruväärselt arulage on võidelda elu vastu. See on nagu mingi kosmiline nali. Kõik see, mille poole sa olid püüelnud, on tuntav juba siin selsamal silmapilgul, kui sa lõpetad võitlemise, lõdvestud ja usaldad. See, mis näis nii kaugel väljaspool haardeulatust, on igal pool, on kõiges. Ja see „miski seal kusagil, kui ma vaid selle kätte saaksin“ on otse siinsamas nagu tohutu avar embus, toetades sind pidevalt kohalolekuookeanis.

• Mida rohkem te võitlete, rabelete, püüdlete, püüate taibata või oma meelt sundida, seda kaugemale tõukate sellesama rahu, mida te otsite. Ja sel hetkel, kui peatute, lõdvestate meele ja keha, lakkate püüdlemast, loobute võitlemast, kogete otsekohe, et rahu, mida otsisite, on siinsamas nagu pingutuseta olemise avar ookean.

• Eludraama võib ikkagi läbi tantsida – see ainult näib juhtuvat avaramas armukontekstis. Selle sees mõtted tulevad ja lähevad, tunded on selle sees teretulnud – tegelikult on terve elu teretulnud –, ent lõpmatu kohalolek ei tule ega lähe.

• Suurem osa meist on häälestatud usaldama oma mõistust ja mõtlemisprotsesse, isegi kui oleme saanud maitsta midagi sügavamat. Oleme hakanud kummardama mõtteid, mis tulevad teadlikkusest, uskudes, et need on reaalsed, selle asemel, et usaldada midagi sügavamat kui mõistus, midagi, mis kerkib esile ainult mõttevabast teadlikkusest – armust.

• Tõeliste vastuste leidmine nõuab lihtsalt, et me minetaksime ülbe uskumuse, nagu oleks meie mõistusel vastused olemas ja meie juhime protsessi. Alles siis, kui anname end lõpmatu armu meelevalda, suudame kasutada oma mõistust kui neutraalset sõidukit, mis kannab edasi ajatust, igavesest kohalolekust sündinud teadmist.