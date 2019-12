Bill Gatesi 5 raamatusoovitust pühadeajal lugemiseks

Aasta lõpus on Gatesi meelest hea oma aasta saavutustele tagasi vaadata. Koos sellega võiks mõelda ka kõikidele raamatutele, mis on aasta jooksul läbi loetud. «Kuna ma olen andmemees, siis meeldib mulle vaadata oma lugemiste nimekirja, et näha, kas selles tuleb esile mingeid trende,» kirjutas Gates Goodreads blogis. «Sel aastal võtsin kätte veidi rohkem ilukirjanduslikke teoseid kui tavaliselt. See ei olnud teadlik otsus, kuid tundub, et mind on tõmmanud lugude poole, mis avastavad teisi maailmu.»

Praegu loeb Bill Gates David Mitchelli «Pilveatlast», mis on tema sõnul uskumatult nutikas, kuid mitte kõige kergemini loetav teos. Aasta lõpuks ja uue alguseks valis ta välja viis raamatut, mis teistelegi kindlasti meeldivad. «Ma arvan, et need on kõik head valikud, mis aitavad 2019. aasta kokku võtta ja alustada 2020. aastat meeldivad tooniga,» põhjendas Gates oma valikut. Parkau on vaid viimane neist tänaseks tõlgitud eesti keelde.

1. «An American Marriage» Tayari Jones

Seda raamatut soovitas Gatesile omakorda tema tütar Jenn. Tayari Jones jutustab mustanahalisest paarist, kes kannatab kohutava ebaõigluse all. «Jones on nii hea kirjanik, et sa tunned kaasa mõlemale tegelasele, isegi kui üks neist peab langetama väga raske otsuse,» kiidab Gates. «Teema on raske, kuid mõtlemapanev.»

2. «These Truths: A History of the United States» Jill Lepore

«Lepore on hakkama saanud näiliselt võimatuga,» tunnustab Gates autorit selle eest, et too on kogu Ameerika Ühendriikide ajaloo ära mahutanud vaid 800 leheküljele. Teos on Gatesi meelest väga aus ja kohkumatu. «Isegi kui oled USA ajaloo kohta väga palju lugenud, siis ma olen kindel, et selle raamatu lugemisest õpid midagi uut.»

3. «Growth: From Microorganisms to Megacities» Vaclav Smil

Gates kordas oma kaks aasta tagasi öeldud mõtet, et ootab Smili uusi raamatuid sama suure põnevusega nagu mõned ootavad Star Warsi filme. Seepärast ootas ta suure huviga ka seda ning ei pidanud pettuma. Kuigi Gates ei ole autoriga alati nõus, oskab Smil tema sõnul näha suurt pilti ning on praeguse aja üks parimaid mõtlejaid.

4. «Prepared: What Kids Need for a Fulfilled Life» Diane Tavenner

Tavenneri käsiraamat on Gatesi selgitusel väga hea abimees lapsevanematele, kes vajavad abi lapse pärisellu saatmiseks pärast kooli lõpetamist. Raamatust leiab soovitusi ülikooli saamiseks ja ka selleks, kuidas lihtsalt head elu elada.

5. «Why We Sleep: Unlocking the Power of Sleep and Dreams» Matthew Walker («Miks me magame? Une ja unenägude vägi», Kirjastus Argo 2018)