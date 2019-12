Kuidas jõulutunne lähemale tuua?

Leelo Tungal «Jänes Juliuse arvuti». Illustreerinud Regina Lukk-Toompere. FOTO: Tammerraamat

Leelo Tungal «Jänes Juliuse arvuti»

Illustreerinud Regina Lukk-Toompere

Tammerraamat

2019

Jänesepoeg Julius saab kingiks arvuti. See on just see, mida jänesepoiss endale soovinud on. Õe kelk ja venna suusad tunduvad talle liiga tavalised. Isa näitab Juliusele, kuidas arvutis luuke avada ja mänge mängida. Küll need on põnevad! Jänesepoeg saab huntide eest põgeneda, kapsaid virna laduda ja porgandeid pilduda. Kõige põnevam on aga tiigrite jahtimise mäng. See on kohe nii närvekõditav, et Julius leiab vaevu mahti söömiseks ja magamiseks, õe või vennaga hullamisest rääkimata. Kui aga kõik tiigrid lõpuks püütud saavad, avastab Julius end hoopis teisest maailmast.

Riikka Jäntti «Väikese hiire jõulud». Autori illustratsioonid. FOTO: Rahva Raamat

Riikka Jäntti «Väikese hiire jõulud»

Autori illustratsioonid

Tõlkinud Dea Oidekivi

Rahva Raamat

2019

Väikese hiire jõuluootus algab vara. Nii ei jõua ta kuidagi ära oodata, millal jõuluõhtu kätte jõuab. Õnneks saab ootuse ajal igasugu vahvaid asju teha – võib sõbraga piparkooke küpsetada, võib päevade lugemiseks advendikalendri appi võtta, võib emaga koos kuuske ostma minna, siis selle tuppa tuua ja ära kaunistada. Toimetades kuluvad päevad ja kui siis jõuluõhtu kätte jõuab, pole muud teha, kui pidulikud riided selga panna ja jõuluvana oodata.

Piret Veigel «Piparkoogilug». Illustreerinud: Catherine Zarip. FOTO: Postimees Kirjastus

Piret Veigel «Piparkoogilugu»

Illustreerinud Catherine Zarip

Postimees Kirjastus

2019

Ühes kauges kuningriigis elasid kord kuningas ja kuninganna. Kui hakkasid lähenema pühad, tahtsid nad oma rahvale midagi toredat kinkida. Möödunud aastatel oli juba nii mõnigi tore tava loodud, näiteks sai iga kuningriigi elanik jõulukuul valida poest ilma rahata just selle raamatu, mis talle kõige südamelähedasem tundus. Samuti oli kõigil võimalus kolm päeva kaubamajas peitust mängida. Häid asju aga ei saa kunagi liiga palju olla, arvasid kuningas ja kuninganna. Mõtlesid ja mõtlesid, mis oleks tore kingitus, aga välja nad seda mõelda ei suutnud. Ingel tuli appi ja soovitas kuningal ja kuningannal pühadeks küpsiseid valmistada. Veel ei tea nad, et seda plaanipidamist on jälginud kuri nõid, kellel on kombeks kõik ära rikkuda.

Maja Lunde «Lumeõde». Illustreerinud Lisa Aisato. FOTO: Rahva Raamat

Maja Lunde «Lumeõde»

Illustreerinud Lisa Aisato

Tõlkinud Marit Hansen

Rahva Raamat

2019

Julian ujub basseinis, nagu ta viimastel kuudel ikka teinud on. Talle meeldib see väga, sest siis kui ta ujub, peab ta mõtlema ainult tehnikale ja hingamisele. Mitte ükski paha mõte ei pääse siis Julianile ligi. Nagu näiteks see, kas ka sel aastal tulevad jõulud? Kas kuusk on ehitud ja toas lõhnab piparkookide, mandariinide ja värske kakao järele? Kas kõik, kes puu ümber on, on rõõmsad ja õnnelikud? Või on kõik hoopis teismoodi kui oli varem, nagu on sel aastal muutunud ta väike õde ja vanemadki. Kui Julian aga tutvub müstilise Hedvigiga, kes pakatab elurõõmust ja jõust, on tal tunne, et kõik pole sugugi veel kadunud. Kõik võib siiski veel korda saada.

Wimberg «Sussi sisse». Illustreerinud Urmas Nemvalts. FOTO: Rahva Raamat

Wimberg «Sussi sisse»

Illustreerinud Urmas Nemvalts

Rahva Raamat AS

2019

See, et Wimbergi lastevärsid on särtsakad ja rütmikad, vaimukad ja vembukad, pole luulesõpradele mingi uudis.

Tema värskesse, parasjagu sussi sisse mahtuvasse kogusse on koondatud autori varem ilmunud talve-, lume- ja jõuluteemalised luuletused, mida on tore kas jõuluvanale esitamiseks õppida või niisama nautida.

Lõbusam meeleolu on garanteeritud.

Olivia Saar «Tähed on taevatuled». Illustreerinud Ülle Meister. FOTO: Tammerraamat

Olivia Saar «Tähed on taevatuled»

Illustreerinud Ülle Meister

Tammerraamat

2019

Eesti lasteluule üks viljakamaid ja väärikamaid autoreid Olivia Saar pakub oma uues luulekogus kõikehõlmavat jõulutunnet. Tema raamatust leiame kõik aasta kauneimate pühade kohustuslikud elemendid: põhjapõdrad ja jõuluvana, päkapikud ja jõulusaiad. Toredalt leiab autor erinevusi vana aja pühade ja tänapäeva jõulude vahel, kuid tõdeb lõpuks, et kõigi nende muutuste kiuste on jõulutunne jäänud ikka samaks.