Top 20 ⟩ Viimasel aastakümnel ilmunud raamatud, mille lugejad on hinnanud kõige paremaks

Populaarse lugemisportaali Goodreads kasutajad on andnud palju hinnanguid viimase kümne aasta jooksul ilmunud raamatute kohta. Esikohale tõusnud raamatule «Süü on tähtedel» andis hinnangu üle 3,1 miljoni lugeja, keskmine hinne teosele on viie tärni skaalal 4,23. Teisel kohal on 2,6 miljoni hinnanguga «Lahkulööja», mille keskmine hinne on 4,2. Kolmas on aga 2,1 miljoni hinnanguga «Pilapasknäär», mille hindeks on kujunenud 4,03.