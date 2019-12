Esitlus ⟩ Autospordi aastaraamat tõstab pjedestaalile meie maailmameistrid

Lõppev aasta on olnud Eesti autospordile imeline. Ott Tänaku ja Martin Järveoja tee maailma absoluutsesse tippu ei ole kunagi olnud liiga sirgjooneline, kuid seda enam kaasaelamist väärt ja meeldejääv. Meie rallipaari käekäik on ühendanud rahvast ja haaranud kõige laiema auditooriumi.

Traditsiooniline Eesti autospordi aastaraamat on olulises osas pühendatud siinse spordiajaloo ühele kõige kirkamale saavutusele. Raamatu tegemisse on omal ja otsesel moel kaasatud spordisangarid isiklikult, Ott Tänakust kõneleva filmi autor Kaidi Klein ja kõik Eesti paremad autospordiajakirjanikud ja -fotograafid. See on Eesti autospordi lugu aastal 2019, kirja pandud haaravalt ja pilti võetud pilkuköitvalt nii, et raamat oleks põnev ka 10 ja 20 aasta pärast.