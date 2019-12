Soovitused kingikotti ⟩ 10 väärt raamatut, mida lapsed tahavad jõuluks saada

Vahepeal on elu väga palju muutunud, kuid Eno Raud on selle raamatu nii vahvalt kirjutanud, et läbi mitme põlvkonna on see raamat olnud laste lemmikuks.

8. Marek Sadam kirjutab oma uue lasteraamatu «Grifoon Leenu» kohta nii: «See raamat on koerast nimega Leenu. Kirjutan seda sooviga jagada ühte kummalist lugu. Loodan, et nõnda jääb Leenu alati alles. Isegi kui kogu muu maailm oleks välja mõeldud, on väike grifoon tõeline. Ma pole päris kindel, kas ta sootuks pärineb meie planeedilt või kukkus siia liiga lähedalt möödunud komeedilt. Igatahes see kuidas ta hetkel minu kõrval unes nohiseb on ebamaiselt armas. Tema siirus, tõsidus ja soov elada veel üks päev. Juba esimesest hetkest, mil kohtasin seda isepäist tegelast teadsin, tal on oma missioon. Tänu temale leiavad uue kodu ehk teisedki hüljatud. Veel parem kui kedagi enam maha ei jäetakski, sest inimese ja looma usaldus on üks väga õhkõrn kunst. Kui sa seda ei mõista, jäta loom võtmata. Tegu pole mänguga. Inimesed mängivad, lemmikud elavad enda väga ausat elu. Olgu see lugu julgustuseks neile, kes kardavad võtta vanemat looma. Ärge kartke, aga teadke – see on vastutus. Grifoon magab enda kohvris, kaminas põleb tuli ja mina räägin sulle sellise loo.»