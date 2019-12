Ideid jõulukinkideks ⟩ 10 erilist ilukirjanduslikku teost, mida kingikotti pista

1. Indrek Hargla on iga apteeker Melchiori austaja meele rõõmsaks teinud ning jõuluvana ei pea pikalt mõtlema, mida sellisele inimesele kinkida – ilmunud on «Apteeker Melchior ja Pilaatuse evangeelium», mis on ajalooliste kriminaalromaanide tsüklis seitsmes. Raamatu leiad siit!

2. Tõnu Õnnepalu raamatute sarja «Mujal kodus» kolmas raamat on «Lõpmatus», mis ühtlasi on lõpetuseks sellele sarjale. «Sa oled jõudnud Lõpmatusse. Finišil polegi enam tähtsust. Ta tuleb: omal ajal. See tähendab: sinu ajal. Su aeg saab kirja. Millal ja milline: oled unustanud selle üle muretsemast». Raamatu leiad siit!

Tõnu Õnnepalu triloogia «Mujal kodus». FOTO: Urmas Luik/Pärnu Postimees

3. 2019. aasta romaanivõistlusel kolmanda preemia võitis raamat «Tüdrukune», mille autoriks on Eia Uus. See raamat ei ole asjata selle preemiaga pärjatud. Kirjandusmaastik kihab ning pakub kõneainet. Andrei Hvostov ütleb, et ta teeks selle raamatu kohustuslikuks kõigile meestele. Sobiv kingitus kõikidele täisealistele naistele ja meestele. Raamatu leiad siit!

Eia Uusi raamatu «Tüdrukune» esitlus Solarise Apollo raamatupoes. FOTO: Mihkel Maripuu

4. Andrus Kivirähk kirjutab lastele ja täiskasvanutele. Tema teosed kas meeldivad või ei meeldi, vahepealset varianti ei ole. «Sinine sarvedega loom» on tõeline pärl kulutuurihuvilisele. Raamatu leiad siit!

5. Kolmanda osa on saanud ka Mart Sanderi «Litsid». Punavõim on Eestist põgenenud ning algab saksa aeg. See näib toovat kergendust – kuid illusioon Eesti riigi taastamisest mõraneb kiirelt. Proua Kuke härrasteklubi on segi paisatud – üks tüdruk on hukkunud, kaks kadunud, üks teisi reetnud. Raamatu leiad siit!

Mart Sanderi «Litsid» kolmanda osa esitlus. FOTO: Remo Tõnismäe/Postimees

6. E.L. James raputas aastaid tagasi kogu maailma oma «Viiskümmend halli varjundit» sarjaga, mis oma erootilise sisu poolest pakkus kõneainet enne ja peale raamatu lugemist. Nüüd on uus lugu ja uued tegelased hallide kaante vahele saanud, mis kannab pealkirja «Mister». Raamatu leiad siit!

7. Trükisoe Tom Valsbergi uus raamat «Eluterve pohhuist» on jõudnud raamatulettidele. Muretum ja stressivabam elu? Kõlab hästi? Peep Vain on raamatu läbi lugenud ja kiidab selle heaks sõnadega: «Seal on neid asju kõvasti vähem, millega ma nõus ei ole, kui neid, mida ta oleks justkui minu pealt maha kirjutanud. Inimestest hoolimine on oluline, aga stressivabaks eluks peab tõepoolest olema teatud asjadest rõõmsalt täiesti poogen». Raamatu leiad siit!

Raamatuesitlus: Tom Valsberg «Eluterve pohhuist» Solarise Apollos. FOTO: Eero Vabamägi/Postimees

8. ​2019. aastal möödus legendaarse «Ristiisa» esmailmumisest 50 aastat. See maffiaklassika sobib iga pereisa kingikotti. Raamatu leiad siit!

9. Oskar Lutsu «Talve» paneb punkti Paunvere-saagale. «Kevadest» tuntuks saanud armastatud tegelased on saanud vanaks ja aeg on anda teatepulk üle uuele põlvkonnale. Raamatu leiad siit!

Pilt peagi linastuvast filmist «Talve». FOTO: Robert Lang