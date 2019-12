Soovitused kingikotti ⟩ 10 silmaringi avardavat raamatut, mida teadmishimulistele kinkida

1. Eesti esimene rahvusatlas on laiahaardeline esindusteos, mis on suunatud kõigile Eesti ajaloo-, kultuuri- ja loodusloohuvilistele. Teoses esitletakse ligikaudu 500 ajaloolist ja tänapäevast kaarti, mis koos kaasahaaravate selgitustega aitavad mõtestada meie loodust ning aja- ja kultuurilugu.

«Eesti rahvusatlas. The National Atlas of Estonia» tekstid on eesti- ja ingliskeelsed. Väärikas kingitus igas eas inimesele.

Rahvusatlas. FOTO: Tairo Lutter

2. 10 aastat tagasi pöördus üks kirjastus Tauri Tallermaa poole ettepanekuga välja anda mäluteemaline raamat. «Ajulugu» on ideaalne kingitus kõikidele meestele ja naistele, kes tahaksid tungida aju keerulisse maailma ning sealt labürindist leida uusi teid, kuidas oma elu täisväärtuslikumaks muuta.

Tauri Tallermaa raamatu «Ajulugu» esitlus. FOTO: Erik Tikan

3. Kohustuslik kirjandus kõikidele lapsevanematele on Mihkel Raua raamat «Isa».

Selles raamatus on nalja ja naeru, kuid ka mõrkjaid hetki, mis klombi kurku tõmbavad. Nendel hetkedel saad aru, et see on väga vajalik raamat lapsevanematele. Irooniline tekst aitab seda ladusamalt lugeda.

Tiiu Sommer ja Mihkel Raud. FOTO: Raadio Elmar

«Mikita keeleaabits». FOTO: Sille Annuk

4. «Mikita keeleaabitsas» on juttu põliskeelest ja keelemüütidest, keelemängudest ja maagilisest sõnast ning sünesteetide hämmastavast maailmast.

Inimene võib lõpetada kooli ja mitte osata õigesti kirjutada, kuid südamevaluks pole põhjust: keeleline andekus ja õigekirjaoskus ongi erinevad asjad.

Loovus ja isikupärane keeletunnetus on olulisem kui õigekiri. Valdur Mikita oma muhedusega muudab teksti mõnusalt loetavaks.

Margus Vaher «Kuidas armastada naist?» FOTO: Kirjastus Pilgrim

5. «Kuidas armastada naist?» on jällegi sobilik raamat nii naistele kui meestele.

Raamatu autor Margus Vaher ütleb: «Raamat, mida käes hoiad, on ühe mehe siiras, otsekohene ja humoorikas nägemus naisest. Naine on paradoks. Ta võib seda ise teadvustada või mitte, aga ta soovib üheaegselt olla armastatud nii tugevalt kui õrnalt, nii tingimustega kui tingimusteta. Tihti ta ütleb üht, kuigi mõtleb teist, mäsleb nagu tormine meri, aga ainult selleks, et saabuks kapten, kes oskab enda laevaga sellistel vetel navigeerida.»

6. Kas oskate ära arvata, mis on maailma kõige-kõige erilisem vaatamisväärsus? On see Taj Mahal, Suur kanjon, Stonehenge või hoopis mõni muu populaarne reisisihtkoht?

Raamatus «Lonely Planeti 500 parimat sihtkohta» on edetabelijärjestusse seatud maailma kuulsaimad inimkäte loodud linnad, ehitised ja mälestised, templid ja kirikud, muuseumid ja galeriid, pargid ja aiad, platsid ja väljakud, peale selle looduslikud vaatamisväärsused nagu koopad ja kaljumoodustised, mäed, järved, jõed, kanalid ja joad, geotermilised piirkonnad, rifid, saared ja rannad, linnuvaatluspaigad ja maalilised teed ning (kõlab uskumatult) veel palju-palju muudki.

«Lonely Planeti 500 parimat sihtkohta». FOTO: Koolibri

7. 19. veebruaril 2004 istus 19aastane Kaido Höövelson Tallinnas lennukisse, et jõuda Kopenhaagenisse ja sealt edasi Tokyosse. Ta ei teadnud, millal ta jälle koju saab ja lähedasi näeb. Ta ei teadnud, mis teda Jaapanis ees ootab. Teadis ainult, et temast peaks Jaapanis saama profisumomaadleja.

Nüüd on ta tagasi Eestis, et rääkida oma rääkimata lugu raamatus «Baruto. Rääkimata lood».

Kaido Höövelson ehk Baruto. FOTO: Meelis Meilbaum

8. Praegu rohkem kui eales varem soovivad paljud suurendada köögiviljade osakaalu oma menüüs, olgu tervise turgutamiseks või hoopis selleks, et raha või keskkonda säästa. «Jamie Oliveri taimetoidud» raamat annab põnevaid ideid argipäevaks kui ka pidulauale. Hea kingitus kodukokale.

Jamie Oliver. FOTO: Ian West/PA Wire/Press Association Images/ Scanpix

9. «Hirmust eduni. Meediasuhtluse 8 reeglit» on sõnumiga raamat inimestele, kellel on vaja kas töö või sisemise vajaduse sunnil rääkida suurema arvu inimestega kui oma lähem ring.

Raul Rebase raamat «Hirmust eduni». FOTO: Urmas Luik / Pärnu Postimees

10. Kuidas meie koduaiad on kujunenud? Kas seal on midagi tõeliselt eestilikku? Miks kasvab maakodu juures ikka mõni põlispuu ja kunagisi kodukohti märgivad kuuse- ja sirelihekid? Kuidas jõudsid aeda vanad armsad talulilled ja paremad viljapuu- jm sordid? Kes on aedade kujunemist mõjutanud? Aiandushuviline loodab kingikotist leida raamatu «Eesti aia ajalugu», mille autoriks on Anneli Banner.