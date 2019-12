Olen meeleldi nõus ja mitte ainult sellepärast, et tema naeratus väärib kohta seitsme maailmaime seas. Ma ei tunne seda paika ja olen nagu uus õpilane esimesel koolipäeval, õnnelik selle üle, et üks kaasõpilane mulle oma abikäe ulatab. Kui talle järgnen, valmis märkmikusse kirja panema kõike, mida temalt kuulen, jõuab selja tagant minuni värisev hääl:

«Ta on ilusam kui see teine, aga tundub veel vähem tore.»

***

Nad oleksid võinud valida päikeselisema ajahetke, et võita paari lisakraadi. Aga ei. Kell on üheksa hommikul, õues on külm, väga külm, nii külm, et kõik mu kehakarvad on turris, ja väike rühm poolearulisi, kelle hulka kuulun ka mina, valmistub Atlandi ookeani sukelduma.

Alates Biarritzi saabumisest olen endalt korduvalt küsinud, kas ikka oli hea mõte kõik sinnapaika jätta ja siia tulla. Täna hommikul, jalad jäises liivas, seljas minu kõige katvam ujumistrikoo, ainus kaitse tuule­puhangute eest, ja hambad plagisemas nagu marakas, ma isegi ei esita enam seda küsimust. Nüüdsest on kindel, et ma olen hulluks läinud. Miski mu peas on rikkis, ma olen aru kaotanud, peast segamini, mõistuse hüljanud, ära pööranud, lolliks läinud, juhmistunud, põrunud.

«Olete valmis?»

Greg läheneb veele ja talle järgneb seitse peaaegu läbipaistvat kuju. Gustave jätab käimisraami mõne meetri kaugusele märjast liivast, miss vanaema ei loobu oma lindist, Louise tõmbab kõhu sisse, Élisabeth ja Pierre hoiavad käest kinni, Jules teeb oma täpilistes püksikutes sörkjooksu, Arlette venitab käsi ja mina liitun nendega, paludes mõttes, et mõni ootamatu vahejuhtum takistaks meil jääkülmadesse lainetesse sukeldumast. Orkaan, äikesetorm, hai, krabirünnak, zombid, mis iganes, peaasi et ma pääseks. Ma tean oma keha, ta ei ela seda šokki eales üle. Ma käin peaaegu keeva veega duši all; minu keha ei mõista, mis toimub, ja ütleb lihtsalt üles.

«Kõik kohtadele!» jätkab timukas. «Julia, kuna sinu jaoks on see esimene kord, siis ma kordan reeglid üle. Ma loen kolmeni ja siis jookseme kõik vette. Viimane saab trahvi. Valmis?»

Ei, oota, ma vist unustasin midagi tuppa, ma pean selle ära tooma. Oma aju.

«Valmis.»

«Üks.»

Kõik raamatud ja ehted pärandan emale.

«Kaks.»

Meigivahendid ja Ryan Goslingu DVD-d õele.

«Kolm!»

Hüvasti.

Ma ei kuule enam midagi, ma ei näe enam midagi. Jooksen, nagu oleks kaalul mu elu, karjun natuke, võimalik, et kutsun korra või paar ema appi. Vesi on nii külm, et tundub kõrvetavat, ma lagunen laiali, minust leitakse vaid hambad, lapsed arvavad, et need on merikarbid ja teevad neist endale kaelakeesid. Jah, minust saab kaelakee. Minu hauakivile graveeritakse kiri: «Ta oli ehteks.» Milline kaunis lõpp!

Kui ma uuesti mõistusele tulen, ulatub vesi mulle rinnuni ja ma olen endiselt ühes tükis. Vähemalt nii ma arvan. Ma olen pooleldi halvatud, nii et ei saa seda tegelikult kinnitada. Mõtlen, mis seisus teised küll olla võivad, ilmselt avaneb mulle inetu pilt. Jalad täiesti kanged ja pea surisemas, suudan end aegluubis ümber pöörata. Mul kulub mõni sekund, enne kui neid märkan, ma poleks arvanud, et olen nii kaugele jõudnud.

Ma ei usu oma silmi.