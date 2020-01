Esitlus 15.01 ⟩ Fitlapi tegijad esitlevad koduste toitude retseptiraamatut kaalu langetamiseks

Uus raamat sündis autorite sõnul puhtalt praktilisest vajadusest, sest üha rohkem on jäänud mulje, et tervislik toitumine liigub viimasel ajal peaasjalikult välismaiste toitude kursil. «Kõik uued «tulijad» on paljudele eestlastele võõrad, keerulised ja kallid,» tutvustavad koostajad raamatut. «Kaalu langetada ja vormi saada on aga väga hästi võimalik ka täiesti tavaliste, koduste ja lihtsate toitudega – toitudega, millega meist enamik on üles kasvanud. Ja see on miski, mis väärib hoidmist ja kaitsmist. Lisaks olgem ausad - lihtsad kodused toidud on ka ääretult maitsvad.»