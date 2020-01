Kohtu autoriga ⟩ Kirjanik Lauri Räpp külastab Betti Alveri muuseumit

Betti Alveri muuseumis on külas käinud palju põnevaid inimesi. Üheks põnevaks natuuriks on ka Lauri Räpp. Kohtumisõhtul avab ta teemat: «Kuidas kujutada ja märgata kohta kui niisugust. Tartu lugu».

Kuidas Lauri Räpil on õnnestunud läbi keeruliste olude ja eneseotsingute tänasesse hetke jõuda, ka seda saame oma kohtumisõhtul temalt endalt uurida.

Lauri Räpilt on ilmunud neli raamatut: «See ei ole minu Kuuba», «Maailma lõpus on kohvik», «Linn on minu - Tartu tahavaatepeeglis» ja «Minu Tartu. Väljast väike, seest suur».