Võluv romaan, mis haarab kaasa ja pakub palju mõistatamist

Delia Owens on 1949. aastal sündinud ameerika zooloog ja kirjanik. Ta kasvas üles Georgia osariigis ning õppis kohalikus ülikoolis koos oma abikaasaga bioloogiat. 1974. aastal kolis paar Aafrikasse, kus nad koos töötasid. Kokku uuris naine Aafrika metsikut loodust 23 aastat. Owens on oma uurimustest kirjutanud mitmeid teadusartikleid ja kolm mitte ilukirjanduslikku raamatut. «Kus laulavad langustid» on naise esimene romaan. Ta pöördus ilukirjanduse poole, sest see pakub võimalust kirjutada ilma piiranguteta, ei pea jälgima toimunud ajajoont ega fakte. Raamatu kirjutamiseks kulus tal kümmekond aastat ning ideid kogus ta igalt poolt. Vahel tuli inspiratsioon peale keset ööd ning naine hoidis alati pliiatsi ja paberi voodi kõrval, et head mõtted kindlasti kirja saaks. Owensit mõjutasid ka tema lemmikraamatud, näiteks Aldo Leopold «Liivamaakonna almanahh» ja Harper Lee «Tappa laulurästast». «Kus laulavad langustid» leiab aset Ameerika märgalal mitte Aafrikas mitmel põhjusel. Esiteks käis kirjanik väikese tüdrukuna perega tihti Põhja-Carolinas puhkamas ning lisaks matkas ta emaga kodulähedastes soodes. Teiseks on väga vähe kirjutatud inimestest, niinimetatud padurarahvast, kes märgalal 400 aasta jooksul elasid. Muide, loo kirjutamist alutas Owens raamatu lõpplahendusest. Ta teadis, et tahab kirjutada noorest tüdrukust, kuidas isolatsioonis kasvamine tema käitumist mõjutab ning tal kerkis mõtetesse see kindel lõpp. Kirjanik loodab, et lugejad õpivad tema teosest, kui palju me enda kohta loodusest õppida saame.