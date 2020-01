Galerii ja video ⟩ Marju Karin esitles raamatut naistele, kes elavad kirega, tulihingeliselt ja täiel rinnal

Sellest teosest võib Jesper Parve sõnul saada aasta üks ühiskonda šokeerivaim, kõneainet pakkuvaim, maa sisse tambituim ja taevani kiidetuim raamat. See on täiesti uus, inspireeriv, silmiavav ja kaasahaarav jutustus naisest ja naiselikkusest läbi Marju silmade.

«See siin on minu lugu. Lugu päris naiselt, päris naistele. Naistele, kes elavad oma elu just nii, nagu nemad seda just kõige paremini oskavad – kirega, tulihingeliselt ja täiel rinnal. Vahel elus pettudes, vahel sellest rõõmu tundes. Just sellistele naistele, kes ükskõik kui raske ka poleks, hambad ristis, uuesti tõustes, ikka ja jälle ujuvad välja ka kõige hullematest hetkedest oma elus. Sest kurat, seda me oskame, kuna oleme ikkagi Naised!» tutvustab Marju Karin oma teost.