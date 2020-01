«Ta ei suuda sellest taastuda. Ta sureb. Ainuke küsimus on, kui palju inimesi ta endaga kaasa võtab»

Hero kaitseülikonna sees leidis Cordyceps novus selle, mida oli otsinud: pisikese haava Hero säärel. Isegi suure läbimõõduga nahapoor oleks olnud sellele piisav vereringesse jõudmiseks, aga kahte nahakihti läbiv lahtine haav lausa kutsus sisenema.

Hero isegi ei teadnud, et tal on lahtine haav. See oli olnud hajameelne kratsimine, ta oli reageerinud puhastusvahendi tekitatud sügelusele – hotell, kus eelmisel nädalal oli tema teksapükse pestud, oli kasutanud odavat puhastusvahendit, milles oli rohkem valgendit kui tema tavalises pesupulbris. Nii et see pani sügelema. Ja ta sügas ennast. Ja seen jõudis tema vereringesse.

«Mis lõhn see on?» küsis Hero. Nad olid viiekümne meetri kaugusel maasturist.

Roberto vaatas tema poole. «Mis lõhn?»

Naine nuhutas uuesti õhku. «Kõrbenud röstsai.»

Trini kehitas õlgu. «Ma ei tunne midagi.» Ta vaatas tagasi, rõõmus, et võis linna seljataha jätta. «Kogu see paik lõhnab õhtuks kõrbenud röstsaia järele.»

Aga Roberto oli segaduses ja vaatas ikka veel Herole otsa. «Sinu ülikonna sees?»

Hero tõstis käe, justkui pidanuks meenutama, et kannab hermeetiliselt suletud kaitseülikonda. «See pole võimalik, ega ju?»

David Koepp. FOTO: Shutterstock

Tegelikult oli see vägagi võimalik. Cordyceps novus oli korralikult üles soojenenud ja kuumaks ajanud ka Hero marrasnahas elavad tärklised ja valgud. Selle reaktsiooni kõrvalnähtusena väljutasid need akrüülamiidi, mis lõhnab samamoodi nagu kõrbenud röstsai. See tekitas ka ülekuumenemist ja Hero naha temperatuuri äkiline tõus hakkab talle peagi kahtlemata vaevusi tekitama. Aga seen oli sellest võimalusest teadlik ja liikus naise vereringes kiiresti, tormates aju poole, et saaks seal kinni püüda valuretseptoritelt tulevad sõnumid. See polnudki iseenesest teab mis võimas trikk – puuk teeb sedasama, kui laseb kohe pärast puurimist ohvri naha pinnale tuimestavat ainet, et vereimemine jääks võimalikult kauaks märkamatuks. Aga seenel seisis ees pikk teekond ja hulk blokeerimist vajavaid retseptoreid. Hero südamelöögid sagenesid, mis omakorda pani ta vere kiiremini ringlema, aidates tahtmatult kaasa potentsiaalse mõrtsuka tapatööle.

Hero jäi seisma. «Minu ülikonna sees ei saa mingit lõhna olla, see on hermeetiline ja tugeva rõhu all. Siin sees ei ole midagi peale hapniku ja puhta süsihappegaasi. Miks mu ülikonnast siis lõhna tuleb?»

Ta hakkas paanikasse minema. Trini püüdis teda vaigistada. «Ma võiksin selle kohta kohe mitu nalja rääkida …»

«Kurat, see ei ole naljakas,» nähvas Hero.

«Ei ole jah, Trini, jää vait. Miski on ta ülikonnast läbi tunginud.»

«See ei ole võimalik,» ütles Hero, et veenda selles nii ennast kui ka teisi.

«Liigu lihtsalt edasi,» soovitas Trini. «Maasturis võtame ülikonnad seljast. Kaasa me neid siit viia nagunii ei saa, need tuleb ära põletada. Vaatame üle, kas sinu omas on rebendeid.»