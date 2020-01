Pane oma idee kirja ⟩ Kuulutati välja algupärase noorteromaani võistlus

Noorteromaani sihtgrupp on 14–18-aastased noored.

Romaani pikkus on kuni 10 autoripoognat (400 000 tähemärki koos vahedega), minimaalselt 5 autoripoognat (200 000 tähemärki).

Võistluse auhinnafond on 3500 eurot.

Iga võistlusele toodud käsikiri peab olema kolmes eksemplaris, mis on varustatud vabalt valitud MÄRGUSÕNAGA ning millele on lisatud kinnine ümbrik autori nime ja kontaktandmetega. Märgusõna märkida nii käsikirjale kui suletud ümbrikule. Leheküljed on soovitatav nummerdada. Köidetest soovitatakse MITTE kasutada nn diplomitööde-tüüpi kõva köidet.