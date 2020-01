TOP 20 ⟩ 2019. aasta rahvaraamatukogude laenutuste edetabelist selguvad eestlaste lemmikud

12. «Tõusuvesi»

Autor: Liz Fenwick

Kirjastus: Varrak

Laenutusi: 3104

Kahe õe lugu saab alguse 1943. aastal sõjaaegses Cornwallis. Reetmine viib Adele ja Amelia teed igaveseks lahku. Aastakümned hiljem on selle kergemeelse teo tagajärgi ikka veel tunda. Ent kui palju aega on vaja, et minevik jõuaks õdedele uuesti järele? «Tõusuvesi» tutvustab lugejatele imekaunist Cornwalli rannikut, mis on tulvil salapära ja mõistatusi.

13. «Kaka ja kevad»

Autor: Andrus Kivirähk

Kirjastus: Varrak

Laenutusi: 2898

Lasteraamatutes on tavaliselt kombeks kirjutada armsatest karumõmmidest, lõbusatest jänkudest ja vallatutest hiirekestest. Andrus Kivirähki lastejuttude kogumikust «Kaka ja kevad» neid karvaseid ja pehmeid loomakesi ei leia. Selle asemel astuvad lugeja ette romantiline kakajunn, punapäine viiner, pissipotis elav tont, munevad sokid, loll jope ja mereröövlist lusikas. Kõik Kivirähki lastelood on eelnevalt ilmunud ajakirjas “Täheke” ja pälvinud laste heakskiidu ning kurjade tädikeste pahase porina. Pildid on raamatusse joonistanud Heiki Ernits ja nagu Ernitsa puhul tavaline, võib tema pilte vaatama jäädagi.

14. «Varastatud oranž jalgratas»

Autor: Mika Keränen

Kirjastus: Jutulind

Laenutusi: 2828

See on laste krimijutustus, mille tegevus toimub Tartus Supilinnas. Peategelane Mari asub koos oma sõprade ja prantsuse buldogi Matiga otsima belgia professorilt varastatud jalgratast, saades nii lõpuks jälile suurele rattavaraste jõugule. See on hoogne, tempokas ja tänapäevane lugu, mis pakub lugejale peale põneva sündmustiku ka võimalust lähemalt tundma õppida selle kummalise Tartu linnaosa huvitavaid inimesi ja erakordset õhustikku. Olgu lisatud, et raamat põhineb tõestijuhtunud sündmustel.

15. «Kolmanda A kriminalistid»

Autor: Ilmar Tomusk

Kirjastus: Tammerraamat

Laenutusi: 2819

Piia ja Mati isa sai tädilt päranduseks vana koltunud lehtedega raamatu. Kui lastel sellest raamatust koolis juttu tuleb, selgub, et tegemist on erakordselt hinnalise teosega. Raamat pannaksegi Metsatuka gümnaasiumi raamatukogus näitusele välja. Ühel saatuslikul ööl raamat varastatakse. Politseinikud ei leia kuriteopaigalt sõrmejälgi ega asitõendeid. Raamatu omanikud, kolmanda A klassi õpilased Piia ja Mati koos kaheteistkümnenda klassi Pauliga alustavad ise detektiivitööd. See aga viib neid Eestist palju kaugemale.

16. «Jussikese seitse sõpra»

Autor: Silvi Väljal

Kirjastus: Avita

Laenutusi: 2600

Lõbus lasteraamat jutustab Jussikesest ja seitsmest nädalapäevast.

Raamatu esmatrükk ilmus 1966. aastal ja on praegustele isadele-emadele kindlasti tuttav lugemisvara.

17. «Kuuõde» Sari «Varraku ajaviiteromaan»

Autor: Lucinda Riley

Kirjastus: Varrak

Laenutusi: 2166

Raamat viib lugejad Põhja-Šoti mägismaa suursuguse looduse keskele ja Hispaania Granada mustlaskoobastesse. Romaan saadab kaht naist rännakul, mille mõlemad oma tõelist saatust otsides ette võtavad. «Kuuõde» on viies osa Lucinda Riley ülipopulaarsest raamatusarjast.

18. «Ikka mina»

Autor: Jojo Moyes

Kirjastus: Kunst

Laenutusi: 2032

Raamatutest «Mina enne sind» ja «Pärast sind» tuntud Louisa Clark saabub New Yorki, valmis alustama uut elu. Ta on kindel, et saab hakkama kõigega, mis teda ees ootab, ja suudab hoida elavana suhet kiirabis töötava Samiga ka siis, kui nad elavad teineteisest tuhandete miilide kaugusel. Alustades tööd Leonard Gopniku ja tema palju noorema teise abikaasa Agnese juures, avaneb Lou ees ülirikaste maailm. Lõbus, romantiline ja liigutav «Ikka mina» jälgib Lou püüdlusi leida iseennast ja sobituda samas oma uude maailma.

19. «Sipsik»

Autor: Eno Raud

Kirjastus: Tammerraamat

Laenutusi: 1885

Esimene «Sipsik» ilmus 1962. aastal, nii et esimesed Sipsiku lood on kirjutatud peaaegu 50 aastat tagasi. Vahepeal on elu palju muutunud. Sipsik on aga jätkuvalt väga tore lasteraamat ja huvi selle vastu on ilmselgelt tõusnud ka seetõttu, et peagi jõuab kinodesse «Sipsiku» animafilm.

20. «Leskede Klubi. Armulauamõrv»

Autor: Eha Veem

Kirjastus: Tänapäev

Laenutusi: 1819

Leskede Klubi, ühe Eestimaa küla krapsakate pensionäride sõpruskonna vastu on saatus armuline olnud: lisaks bridžimängus teravdatud mõistusele ja suurepärasele tervisele veeretab elu nende päevadesse väljakutseid, mis erinevalt «Midsomeri mõrvade» järjekordsest osast nõuavad reaalset nutti ja julgust ja veidi seiklusvaimu. Laip kirikus, kadunud teismeline, vana piirivalvetorni väisav salapärane isik ja kõige krooniks haihtunud armulauakarikas ...