Kohtu autoriga ⟩ Kiek in de Köki kindlustustemuuseumis algab loengusari Tallinna legendidest

Kiek in de Köki kindlustustemuuseumi tornide ja käikudekompleks on üks Tallinna tihedamini lugudega «asustatud» alasid: neid on siinsete paikade külge kinnistunud alates linna varastest sajanditest kuni nõukogude perioodi pungikangelaste ja taasiseseisvumiseni välja. Millest need lood räägivad tänapäevasele kuulajale ja uurijale, sellest kuuleb muuseumi kevadhooaja loengusarjas.