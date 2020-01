Üksildasel Norfolki rannikul tegeleb arheoloog Ruth Galloway väljakaevamistega, kui ühel päeval leitakse rannast lapse luud. On see kümme aastat tagasi röövitud tüdruk? Miks saadab röövija politseile ikka veel kummalisi kirju? Ja kuidas on kõik seotud Ruthi elupaigaga?