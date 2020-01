Nädala raamat ⟩ Raamat, mis Nõukogude ajal tavalugeja lauale ei sattunud

Eelmisel aastal möödus 100 aastat ühe raamatu esmatrükist. Selleks raamatuks on Matthias Johann Eiseni «Eesti mütoloogia» . Nüüd ilmuski juba selle kolmas trükk.

Etnograafia ja kultuuriala üliõpilastele vaat et kohustuslik raamat pakub aga sellest valdkonnast väljaspool olijale huvitava lugemiselamuse. Eisen oli 1919. aastaks, kui see raamat ilmus, teinud üsna julge läbilõike kõigest, mis mütoloogia nime võiks kanda.

Lugedes saategi aru, milline kultuuriline virvarr on eestlaste muistne maailmapilt. Tänaseni saab avastada paljude omapäraste ilmakäsitluste juuri. Tahate või mitte, aga Eiseni raamatust leiate ka need mütoloogilised arusaamad, mille peal nii soolapuhujad kui ka silmamoondajad ning olmemüstikud tänaseni mängida oskavad ja endile siis kliente, et mitte öelda ohvreid leiavad.