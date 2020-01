Nora Roberts kirjutamisest: kui see oleks lihtne, võiks igaüks seda teha

Umbes 20 aastat kirjutas Nora Roberts peamiselt armastusromaane ning hiljem lisandusid neile romantilised põnevikud. 1995. aastal proovis ta midagi uut ning kirjutas pseudonüümi all J.D. Robb. Kuna ta kirjutas nõnda palju, tahtis kirjastaja mõne romaani anda välja teise nime all ning soovitas Noral omale mõni hobi hankida. «Ma ei taha hobi,» vastas Nora Roberts. Unusta teised kirjanikud ära, ma võin kogu maal kõik raamatupoodide riiulid oma raamatutega täita!» Viimaks veenis kirjastaja Phyllis Grann teda siiski selles, et Robertsil võiks olla ka kaks populaarset brändi. Nii sündis Eve Dallase tegelaskuju ja Nora Robertsi suurimaks konkurendiks sai J.D. Robb ehk tema ise teise nimega. Sel aastal näeb ilmavalgust juba 50. Dallase lugu.

Enamasti kirjutab Nora Roberts neli või viis raamatut aastas. Ta ärkab varakult, 5-6 paiku, joob dieetpepsit ja asub kirjutama. Pärast kella kahte päeval teeb ta trenni. «Ma kirjutan kuus kuni kaheksa tundi, iga päev,» ütleb ta. «Ja see ei ole kunagi lihtne. See ei peakski olema lihtne. Kui see oleks lihtne, võiks igaüks seda teha… See on kunst, teadus ja oskus.»

Nora Roberts on kirjutanud peale armulugude ka krimiromaane, õuduslugusid, ulmet ja hulga põnevikke. Kui nüüd ta enam puhtalt armastusromaane ei avalda, usub ta ise, et jääbki inimestele vaid nende pärast meelde. Ta on armastusromaanide autori tiitliga nõus, kuid on samas ka kurb, et inimesed neist palju lugu ei pea. Millegipärast peetakse Robertsi sõnul krimikirjandust väärtuslikumaks, kuigi armastusromaanid käsitlevad väga olulisi teemasid – suhteid, pere loomist, emotsionaalset lähedust. «Ma olen kirjanik – see on kõik,» ütleb ta teravalt. «Minu raamatutes on alati suhteid, aga üllataval kombel on suhteid väga paljudes romaanides.»