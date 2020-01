Ajalugu ja armastus ⟩ Imbi Paju esitleb vestlusõhtul psühhoajaloolist teost «Tõrjutud mälestused»

Kui me tahame mõista inimest, siis ainus viis näha tema tõelist palet, on vaadata teda armastuse ja kaastundega. Kuna aga ajalugu pole midagi muud kui inimeste ühine lugu, siis samamoodi avanevad paljud ajalookogemused meile alles siis, kui vaatame neid armastava ja kaastundliku pilguga. Sel moel muutub kogu narratiiv, lugu, mida me iseendast jutustame.

Tegu pole sugugi lihtsa ülesandega. Kui ajalugu on täis kõikvõimelikke raskeid kogemusi küünilisest ebaõiglusest sõnulseletamatute kannatusteni, siis on igale ajaloolasele, mäluuurijale ja kirjanikule see ka suurt hingejõudu nõudev inimlik katsumus. Ja ometi on see hädavajalik samm, kui tahame mõista möödunut ja luua nii pinnast tervema ja hoolivama ühiskonna jaoks. See on Imbi Paju psühhoajaloolise teose «Tõrjutud mälestused» teema.

Imbi Paju «Tõrjutud mälestused». FOTO: Gallus

«Tõrjutud mälestuste» filmi (2005) ja seejärel raamatu (2007) ilmumine kujunes Eesti lähiajaloo ja Nõukogude repressioonide käsitlemisel murrangulise tähtsusega sündmuseks, sest esimest korda kirjeldati seda ebainimlikku ajaloolist vägivalda väga isiklikust psühholoogilise trauma vaatepunktist.

Kirjastuse Gallus toimetaja Merit Kase sõnul otsustati raamat uuesti välja anda, sest peale on kasvanud uus põlvkond lugejaid, keda see raamat võib aidata meie ajalookogemuse mõistmisel. «Omal ajal oli Imbi Paju isiklik ja ajalookogemust tundetasandil selgitav lähenemine Eesti minevikuloo kirjeldamisel väga värske vaatenurk. Just sedasorti jutustus aitab seda aega mõista ka neil, kes ise otseselt okupatsiooni terrori all kannatanud ei ole, aga mineviku pagasit järeltuleva põlvkonnana siiski omal moel kannavad,» sõnastas Kask.