See ainulaadne raamat on väike teejuht eesti kultuuri kalmistul. Andres Pulver on kogunud kaante vahele ligi sada lugu tuntud Eesti kultuuritegelaste eluõhtust, viimastest päevadest ja ärasaatmisest. Inimestel, kellest siin juttu, on igal juhul midagi öelda. Kasvõi seda, kuidas elada nii, et sind mäletataks.