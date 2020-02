Ilmunud on raamat 100 aasta tagusest Kastrest

Kirjatöö on esimene katse paigutada ühise nimetuse alla Kastre valla, täpsemalt Võnnu, Mäksa ja Haaslava ajalugu. Ajajoonel on aastad 1917-1920 ehk 100 aasta tagused sündmused. Kirjas on Vene revolutsioonid, tsaari ja Ajutise valitsuse kukutamine, enamlaste võimuhaaramine ja põgenemine, Saksa okupatsioon, Eesti Vabariigi loomine, Vabadussõja rasked ajad ja esimene rahuaasta.

Põhiteemaks on Eesti ajaloo suurimad ja tähtsaimad sündmused – Eesti riigi loomine ja Vabadussõda ning kõik sellega seonduv. Võit Vabadussõjas ja Tartu rahu tagasid Eesti riigi iseseisvuse ja olid tema rahvusvahelise tunnustamise eelduseks. Aastad 1917-1920 on raamatus kujutatud läbi kolme valla rahva tegemiste, juhtumiste, saavutuste, murede ja rõõmude. Ajastuvahelise sideme loomiseks on kasutatud tollase ajajärgu eesti keele autentset kirjapilti ja algupärast kirjaviisi, et anda edasi sajanditaguseid inimeste mõtteid, arusaamu, väärtusi ja väljendusoskust.