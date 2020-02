Raamatuseiklused ootavad ⟩ 6 seiklusjuttu lastele, kes ei taha koolivaheaega raisku lasta

Kümneaastasel Abilene Tulane’il on imekena portselanjänes nimega Edward. Tüdruk armastab teda üle kõige. Loomulikult tahab ta looma kaasa võtta ka laevareisile Londonisse, paraku aga satub Edward seal vette ning leiab end peagi hoopis ookeani põhjast.

Alanud on seiklus, mis raputab portselanjänese maailma põhjalikult. Teekond hirmutab ja kohutab, aga toob ka helgeid hetki ja õpetab pisikestest asjadest rõõmu tundma.

Edward kogeb, mis on igatsus, kuidas sõprust välja teenida ning mis vahe on kuulmisel ja kuulamisel.

Mehhikos reisil käinud proua Tossilo avastab koju Berliini jõudes, et kohvrid on vahetusse läinud. Võõrast kohvrist leitud munast koorub draakonipoeg, kes leidjasse kiindub.

Kui aga kohvri õige omanik seda tagasi tahtma hakkab ning naine ühel päeval kaob, tuleb lastel selgusele jõuda, mis on juhtunud ja kuidas asjad jälle korda seada.

Särtsakas tütarlaps September on kogu elu unistanud seiklustest. Kui Roheline Tuul teda kaasa kutsub, ei kõhkle ta hetkegi ja asub teele.

Esialgne õnnetunne ja elevus asendub aga ärevuse ja hirmuga, kui Haldjamaale jõudes selgub, et seal on võimu haaranud kuri Markiis.

Septembril ja tema sõpradel tuleb panna mängu kõik oma oskused ja elukogemused, et Haldjamaa taas vabaks saaks.

12-aastase Peteri isa otsustab sõtta minna. Kuna poisi ema on autoõnnetuses surnud, peab poiss selleks ajaks minema mitmesaja kilomeetri kaugusele vanaisa juurde sõjapakku. Et aga vanaisa juurde ei saa kaasa võtta lemmiklooma, mõned aastad tagasi orvuks jäänud ja Peteri poolt üles kasvatatud rebast Paxi, sunnib isa poissi looma loodusesse laskma.

Peter muretseb, et inimestega harjunud ja saagi püüdmises kogenematul Paxil puudub oskus metsikus looduses hakkama saada. Ta tunneb, et vastutab oma rebase eest, kuid hirm isa ees saab võitu. Vanaisa juurde jõudnud, otsustab ta tehtu heastada. Nõnda asubki Peter oma elu pikimale ja ohtlikumale rännakule.

Frank ja Margaret on kaksikud, kel enda arvates rohkem erinevat kui sarnast. Resoluutne Frank mängib tuubat ja armastab küpsetada, kompromisse otsiv Margaret tahab aga üle kõige kirjanikuks saada. Tõsi, ühised on nende vanemad, kes otsustanud lahutada, ja sarnane laste suhtumine sellesse sündmusesse.

14. sajandi Rootsit lõhestavad pidev võimuvõitlus ja sõjad. Lisaks põhjustavad probleeme ka viitrid, kes on hakanud inimesi ründama. Kolm venda põgenevad kodutalust, et liituda sõjaväega, mis viitritele vastu astub.

Loo teeb eriti huvitavaks see, et autor, tuntud Rootsi krimikirjanik Johan Theorin annab sündmustest ülevaate mõlema vaenupoole vaatepunktist. Tegemist on «Järmlandi kroonikate» sarja esimese teosega.