Video ⟩ Rahvahääletusel selgusid 2019. aasta parimad eesti autorite raamatud

«Positiivne on näha, et üha rohkem suhtlevad autorid otse lugejatega, mis on võimalik tänu sotsiaalmeediale. Usun, et see on ka üks põhjus, miks sel aastal hääletajaid nii palju oli ja meil on väga hea meel, et saime anda just lugejatele võimaluse enda lemmikuid tunnustada,» ütles Apollo Kaupluste turundusjuht Maria Taal.