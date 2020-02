Raamatuarvustus ⟩ Kaks suudavad saladust hoida, kui üks on surnud

Karen M. McManus on ameerika kirjanik. Tal on magistrikraad ajakirjanduses. Ta armastas kirjutamist juba väiksena ning ütles kõigile, et temast saab kirjanik, kuid see mõte vajus ära, kui tal keskkooli ajal romaani kirjutamine välja ei tulnud. Aastaid hiljem tuli soov raamat kirjutada tagasi ning kolmandal katsel see ka õnnestus. Teise romaani kirjutamine oli palju raskem kui esimese. «Kaks suudavad saladust hoida» sündis ideest kirjutada väikesest linnast, millel on traagiline minevik. Kirjanik tahtis jutustada lugu läbi tegelaste, kes on pere kaudu seotud möödunud sündmustega ning nüüd on osalised uues müsteeriumis. Tema teine eesmärk oli kirjutada lugu, kus ühe suure mõistatuse sees peitub mitu pisemat, mis on vaja enne lahti harutada, et suuremat pilti paremini hoomata. McManust on alati köitnud saladuste jõud ning ta uurib ka oma raamatutes, milleks on inimesed valmis, et oma tumedamat külge varjata, kuidas saladused terveid generatsioone muudavad ning kas saladused peaksidki saladusteks jääma.