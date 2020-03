JÄRJEJUTT ⟩ «Armastustest ilma jäänud naistel ei ole elulugu. Neil on ajalugu»

Haritud esteet Anthony Patch on veendunud, et ei abiellu iialgi. Kohtunud seltskonnakaunitari Gloriaga, on mees sunnitud tõekspidamisi muutma ning alla vanduma kõikehõlmavale kättesaamatusele ja ihalusele. Oodates kohe-kohe saabuvat pärandust, veedab pilkupüüdev noorpaar aega pidutsedes ja sõprade meelt lahutades. Ootamatu juhus toob armunute ellu aga üllatusliku pöörde.