LUGEMISSOOVITUSED ⟩ 6 põnevat raamatut tapvatest viirustest

«Jaam üksteist» Emily St. John Mandel. FOTO: Varrak

Emily St. John Mandel

Kirjastus: Varrak

Ilmumisaasta: 2016

Tõlkinud: Allan Eichenbaum

16. sajandi lõpus kirjutas Shakespeare «Suveöö unenäo». Nüüd, palju sajandeid hiljem ja mitu tuhat kilomeetrit eemal, liigub mööda gripiepideemiast laastatud maad ringi Rändav Sümfoonia ja esitab sedasama näidendit. Linnast linna liikudes peavad olema relvad alati käepärast, sest mitte kõik asundused pole enam ühtviisi rahumeelsed. Elektrist, kraaniveest ja hamburgeritest on jäänud alles vaid ähmane mälestus ja juba mitukümmend aastat pole õhku tõusnud ükski lennuk. Eelmine tsivilisatsioon on kokku varisenud ja uue, alles tärkava tsivilisatsiooni elanikel, neil vähestel, kel gripiepideemiast pääseda õnnestus, tuleb otsida vastuseid küsimusele, mida on vaja, et ellu jääda, ja mida on vaja, et inimeseks jääda.

Raamatus on kesksel kohal vahetult enne epideemia puhkemist laval surnud kuulus näitleja Arthur Leander, kes on ühendavaks lüliks romaani viie tegelase vahel ja kelle elukäiku vaadeldakse enne katastroofi ning kakskümmend aastat pärast seda. See positiivses toonis raamat räägib inimese ja tsivilisatsiooni väärtusest ja pakub ohtralt nii mõtlemisainet kui ka põnevust.

George R.R. Martin kirjutas oma blogis, et paljude heade 2014. aastal loetud raamatute seas tõusis «Jaam Üksteist» eredalt esile: «See on sügavalt melanhoolne romaan, ent väga kaunilt kirjutatud ja imetabaselt eleegiline – raamat, mida ma veel kaua mäletan ja mille juurde tagasi tulen.»

***

«Pandemic» A. G. Riddle. FOTO: Head of Zeus

A. G. Riddle

Kirjastus: Head of Zeus

Ilmumisaasta: 2017

Keel: inglise

Noor mees jõuab üksi kaugel asuvasse haiglasse. Tal on kõrge palavik ja ta on vaevu teadvusel, tema silmadest tuleb verd.

Ebola-laadne haigus nõuab Maailma Terviseorganisatsiooni kõrgendatud tähelepanu ja seda hakkab uurima juhtiv epidemioloog dr Peyton Shaw. Naine leiab Keeniast olukorra, mida peab omas uurimaks õudusunenäoks. Kunagi varem ei ole maailm pidanud silmitsi seisma niisuguse haiguspuhanguga. Prognooside järgi vallutab viirus kogu planeedi vaid kahe nädalaga ja suremus on 95 protsenti.

Raamatut ei ole veel eesti keelde tõlgitud.

***

Justin Cronin «Teekond». FOTO: Varrak

Justin Cronin

Kirjastus: Varrak

Ilmumisaasta: 2011

Tõlkinud: Tiina Aug

USA valitsuse militaaruuringute projekt läheb nurja ning ohtliku viirusega nakatatud katsealused pääsevad vabadusse. Nende hirmuäratavate omaduste tõttu muutub maailm ühe ööga. Tsivilisatsioon variseb kokku ning vapustatud ellujäänud peavad õppima elama uutes tingimustes. Inimesed sulgevad end kindlustesse, mida valvatakse hoolega, sest väljas luusib surm või midagi veel hullemat. Kuid mööda laastatud maad rändab ka kuueaastane orb Amy Harper Bellafonte, kõige noorem katsealune, kelle teadvuses sosistavad oma lugu otsides kõik ohvrid.