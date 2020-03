VIDEO ⟩ Vikerraadio e-etteütlus toimub juba sel reedel

Emakeelepäeva eel, 13. märtsil toimuv etteütlus kõlab Vikerraadio eetris kell 10.30. Samaaegselt on Vikerraadio kodulehel avatud tekstiaken, kuhu loetud tekst sisestada. Raadioeetris esitab teksti selge kõneleja tiitliga pärjatud Kaja Kärner, teksti loetakse ette mitu korda, kirjutamisvõimalus on avatud kella 11ni. E-etteütluse võistlusel on võimalik osaleda ka kuulmispuudega inimestel, kes saavad lugeda teksti huultelt – videolink aktiveerub reedel Vikerraadio kodulehel.