Marja Matiiseni raamatu «Teksased lapitöös» esitlus tuleb koos näituse ja töötoaga

Lapitöömeister Marja Matiiseni uues raamatus «Teksased lapitöös» on üle 300 idee ja õpetuse, mille toel saab teksapükste materjalist 95 protsenti taaskasutada. Raamatus on jõukohast meisterdamist lastele, õmblemist algajatele ja ka lapitöö kõrgemat pilotaaži. Autor on leiutanud uusi ning kohandanud klassikalisi lapitöötehnikaid ja võtteid selle raske ning kohmaka kanga õmblemiseks tavalise õmblusmasinaga.

Teksased on kogu maailmas kantavaim rõivaese. Neist on samas saanud meile ka jäätmeprobleem. Levinud on hinnang, et uuesti kasutatakse vaid 1 protsenti rõivastest. Lapitöömeistri raamat õpetab, kuidas ühest teksapaarist on võimalik 95 protsenti materjali taaskasutada. Suur osa tehnikatest sobivad ka teiste paksude ja kohmakate kangaste kasutamiseks.