ELK SOOVITAB ⟩ 8 lasteraamatut, mis on tarkuseteradest pungil

Raamatute kättesaamisekski tuleb nupukas olla. On ju nii mõnedki raamatukogud ja raamatupoed suletud. Õnneks on tasuta pakiautomaati tellimine veel kenasti jõus ja tellimise miinimumsummatki on vähendatud nõnda, et korraga ülemäära palju rahakotti kergendama ei pea. Muuseas – pakiautomaati raamatule järele kõndides või joostes saab ka kehalise kasvatuse tund kenasti tehtud.

***

Martin Jenkins «Loomade rekordid» FOTO: Koolibri

Illustreerinud Tor Freeman

Tõlkinud Ilme Rääk

Kirjastus Koolibri

2019

Loomariigis algab auhinnatseremoonia. Pidulikule sündmusele on kutsutud karvaseid ja sulelisi, kalu ja roomajaid. Kõiki, kellel on ette näidata silmapaistvad saavutused või haruldased omadused. Maailmameistrikandidaate on lausa 55 ja keegi ei jää tunnustamata. Auhind antakse kõige kiiremale, tugevamale, vanemale, haisvamale loomale. Mõni äramärkimist vääriv saavutus on üsna iseäralik. Pidulikule tseremooniale on kutsutud säravaim valgustaja, uuendusmeelseim põlluharija, parim vingerdaja ja teised, kelle võistlustulemused on igati rabavad. Kõik need loomad väärivad imetlust.

***

Leelo Tungal «Kati, Carl ja isevärki farm». FOTO: Rahva Raamat

Illustreerinud Heiki Ernits

Kirjastus Rahva Raamat

2020

Kati ema sõidab Kanadasse, isa peab kirjutama lasteraamatut kohalikest loomadest, kodus algab remont – nende kolme sündmuse kokkulangemise tõttu sõidabki tüdruk koos isa ja viimase töökaaslase poja Carliga maale puhkusele. Tädi Õiel on metsade-mägede vahel imekena Kaasiku talu, kus kõiksugu pudulojused justkui kutsuvad endaga suhtlema. Eriti, kui sind on telefonist eraldatud, nii et niikuinii miskit muud tarka teha ei ole. Kui aga linnalastel eriti raskeks läheb, tuleb isa uue raamatu käsikiri abiks. Koju tagasi minnes on nii Kati kui Carl kohaliku loomaeluga märgatavalt rohkem kursis.

***

Una Jacobs «Looduse aastaring. Päike, liblikad ja lilled» . FOTO: Koolibri

Autori illustratsioonid

Tõlkinud Eve Sooneste

Kirjastus Koolibri

2019

Bioloogi haridusega autor kirjutab loodusest asjatundlikult ja väga mitme kandi pealt. Aga ta ei tee seda kuivalt ega igavalt, nagu nähtub ka peatükkide intrigeerivatest pealkirjadest «Kuidas rebane sööb päikest», «Kui päike paistab kuu pealt», «Nüüd on päike ahjus». Põnev on lugeda sinitiiva rööviku tavatust sõprusest sipelgatega, taimede eluspüsimise saladusest, lillede kellast ja paljust muust. Illustraatorina pole Jacobs panustanud mitte ainult teaduslikule täpsusele, vaid ka kaunile kujundusele. Nii et raamat pakub lisaks teadmistele ka silmailu!

***

Ene Ergma «Kosmos. Küsimused ja vastused maailmaruumist huvilisele lapsele». FOTO: Tammerraamat

Kirjastus Tammerraamat

2020

Miks nimetab Ene Ergma end vahel kosmosemutiks? Oma raamatus maailmaruumist huvitatud lapsele ütleb ta alustuseks, et me kõik oleme maailma elanikud, seega on iga tüdruk kosmosetüdruk ja iga poiss kosmosepoiss.

Raamat on üles ehitatud küsimuste ja vastuste vormis. Ja kuigi kosmos on ääretu, saab noor lugeja selles mõõtmatus maailmaruumis põnevate faktide abil edasi liikuda.

***

Jaak Juske «Põnevad lood vanast Tallinnast» . FOTO: Randvelt Kirjastus

Illustreerinud Merilyn Anvelt

Randvelt Kirjastus

2019

Tallinn on väga vana linn – siin on elatud juba enam kui 5000 aastat tagasi. Ajaloolane Jaak Juske, kes on mitmete lastele mõeldud vana aega tutvustavate teoste autor, kutsub nüüd noored lugejad meie pealinna avastama. Sageli kõnnitakse siin justkui kinnisilmi, süvenemata vaatamisväärsuste ajaloolisse tausta. Juske annab oma juba tuttavaks saanud muhedas ja lastele sobivas lihtsas keeles selgitusi ja pakub lugusid. Nende abil on tore oma teadmisi ses valdkonnas avardada, et edaspidised jalutuskäigud tähenduslikumad ja mitmekihilised oleksid.