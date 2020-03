TÖRTS POSITIIVSUST ⟩ Eesti kuulsused avaldavad, mis neid õnnelikuks teeb

Raamatust saab 88 erinevat ideed ja näidet, mismoodi ka oma elus õnne rohkem näha. Inspiratsiooni jagavad erinevad eestlased, mõned kuulsad, teised mitte. «Üldiselt andsin jagajatele vabad käed, kuid üks kriteerium oli – õnnehetked võiksid olla sellised, et lugeja saab neist inspiratsiooni ning läbi selle ka oma elus õnne suurendada ehk et õnn poleks midagi suurt, kauget ja rahalist,» ütleb autor Kirjutaja Getter.

Allolevalt on välja toodud katkendid kuulsuste õnnehetkedest, mida nad inspiratsiooniraamatus «88 õnnehetke» jagasid.

Ingvar Villido, visionäär, õpetaja, autor, kriya jooga acharja, joogi: «Mulle teeb rõõmu see, kui inimene taipab oma probleemi sisu ja see lakkab olemast.»

Margus Vaher, muusik: «Õnn minu jaoks pole mitte see, mida sa teed, vaid kuidas sa teed. Kui oskad müstikuna siseneda igasse tegevusse teadlikult nii, et sa unustad selleks üürikeseks hetkeks enda mina ja ego, siis lakkad justkui korraks olemast, saad selleks tegevuseks ja hingad universumiga ühte rütmi. Ning järsku ei ole sa enam koopia, vaid originaal. Õnn on minu jaoks enda minast kõrgemale tõusmine ükskõik, mis tegevuses või hetkes.»

Marta Laan, näitleja: «Kõige õnnelikumaks teeb mind päeva jooksul see, kui ma suudan märgata hetke ilu, sest lõppkokkuvõttes koosneb meie teekond hetkedest. Täna hommikul rõõmustas mind suur porikärbes, kes äratas mind tund aega varem, nii et ma jõudsin näha kardina vahelt esimesi päiksekiiri, mis seinale mustri joonistasid ja kuulata, kuidas mu kallim hingab.»

Katrin Siska, Vanilla Ninja liige: «Mind teevad õnnelikuks aktiivsed hetked lähedastega, lõbusad ettevõtmised sõpradega, uute toredate inimestega kohtumised, sportimine, loomad, linnud ja vee-elukad, reisimine ja põnevad koolitused, huvitavad raamatud ning muusika loomine!»

Kirjutaja Getteri raamatu «88 õnnehetke» esitlus. FOTO: Remo Tõnismäe/Postimees

Jesper Parve, maailmarändur ja kirjanik: «Ühel suvel oli hetk, kus kogesin täielikku rahu ja õnne. Ning seekord kestis see tunne tunde, mis minu puhul on midagi erakordset. Juhtus see Hiiumaal Luidja rannas, kus olime elukaaslase, lapse ja koeraga jalutamas. Istusime hetkeks luidete vahele puhkama. Ja siis ta tuli, täiesti ootamatult – see ülevoolav õnnetunne, see rõõm, see arusaamine, et mul on kõik hästi ja olen tõesti õnnelik. Eelkõige selle üle, et mul on pere.»

Piret Järvis-Milder, saatejuht: «Minu õnnehetked kipuvad mind üles leidma looduses. Mind tõesti rõõmustavad need haruldased korrad, kui õnnestub sattuda kesk totaalset metsikust. Kuhugi, kus inimtegevuse jäljed jäävad kaugele. Ning Eesti kevad ja suvi oma pungade, õite ja lõhnadega teeb samuti õnnelikuks. Näiteks sirelite, piibelehtede, aga ka metsmaasika õrnmagus lõhn viib alati tagasi helgesse lapsepõlve.»