Muusad, võitlejad, kunstnikud ja teadlased. Selle raamatu kaante vahele on mahtunud 50 silmapaistvat naist, kelle teod ja kelle saatus on rikastanud Eesti ajalugu. Nad on haprad, nad on tugevad, mõned nende teod vahel mõistetamatud. Kõik nad aga väärivad mäletamist ja austust.