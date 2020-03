Selleks, et elu koduseinte vahel üksluiseks ei muutuks, tasub perega ette võtta mõni lauamäng, mis muremõtted hajutaks ja nii väikestele kui suurtele mõnusat ajaviidet pakuks. Apollo raamatueksperdid otsisid selleks puhuks välja mõned oma lemmikud, mida teistelegi soovitavad.

Neile, kes tahavad soodsa hinnaga suurt mänguvalikut, sobivad hästi lauamängude raamatud, millest võib leida meelelahutust pikaks ajaks. Boonuseks see, et mängud ei võta kodus palju ruumi.

1. Suur lauamängude raamat

Raamat viib mängijad fantastilisse muinasjutumaailma, kus elavad nõiad, džinnid, seiklushimulised lapsed ja inimkõnet mõistvad loomad.

Suures raamatus on koos kaheksa lauamängu, mis pakuvad põnevaid elamusi: «Hanemäng Mowgli ja džungliloomadega»; «Hansukese ja Gretekese trips-traps-trull»; «Madude ja redelite mäng Alice’iga Imedemaal»; «Peeter Paani reis ümber maailma»; «Võlur Oz ja teekond Smaragdlinna»; «Hamelini linna vilepillipuhuja veskimäng»; «Pinocchio ja papa Carlo kellakogu»; Traditsiooniline Hiina mäng «Pong Hau K’i Aladdiniga».

Lehekülg raamatust. FOTO: Raamat

FOTO: Raamat

Raamatus on neli mängu, mis on mõeldud väikestele lastele alates 5. eluaastast kui täiskasvanutele.

Raamatus on: «Maadeavastamine», kus mängu eesmärgiks on avastada ja vallutada 3 huviväärset paika; «Risti-rästi läbi Euroopa», kus tuleb läbida ja märgistada žetoonidega kuus Euroopa riikide pealinna; «Seikluslik Siiditee», kus tuleb hakata kaupmeheks, teenida taalreid, ületada raskusi, vältida salakavalaid lõkse ning «Mäetippude vallutajad», mis on trips-traps trulli põhimõttel põhinev mäng.

Neile, kes loevad palju, meeldivad kindlasti sellised lauamängud, mis on tehtud raamatute põhjal. Sobivad mängimiseks nii täiskasvanute seltskonnas kui koos lastega.

Andrus Kivirähki ja Asko Künnapi humoorikas Muinas-Eesti seiklusmäng «Mees, kes teadis ussisõnu» on valminud Andrus Kivirähki samanimelise romaani põhjal.

Seiklusmäng asub kaardimängude ja lauamängude hämaral piirialal. Mängus on maastikukaardid, millest mängu käigus moodustub ohtudest ja väljakutsetest kubisev mänguväljak, salapäraste ruunidega kaetud seninägematud puutäringud, kaabudega nupud ja mahlaselt illustreeritud mängukaardid raamatust tuttavate sõprade ja vaenlastega.

Populaarsele mängule on loodud ka laiendus.

FOTO: Eesti Päevaleht

FOTO: Maaleht

Kogu maailmas on säilinud vaid üks keskaegne lõuendile maalitud surmatants. See asub Tallinnas Niguliste muuseumis. Bernt Notke teosel põhinevas lauamängus osaleb kaks mängijat, kellest üks kehastab Jumalat ja teine Kuradit. Rollid määratakse mündiviskega. Mõlema eesmärk on saada endale nii palju Surmatantsu Tantsijate hingi kui võimalik. Mida tähtsam tegelane, seda rohkem tema hinge eest punkte saab.

Hingede võitmiseks asetavad Jumal ja Kurat kordamööda panuseid, piiluvad üksteise panuseid või Salatantsijate kaarte ning üritavad üksteisele kõikvõimalikul viisil vingerpussi mängida.

Mängu lõpul vaadatakse Tantsijate hinged üle, loetakse punktid kokku ja kuulutatakse võitjaks mängija, kes suutis rohkem punkte korjata. Surmatantsu üle võidutseb kord Jumal, kord Kurat!

Animafilm «Lotte ja kadunud lohed». FOTO: Joonisfilm

Lastele teeb muidugi palju rõõmu vana tuttav Lotte, kes esineb päris mitmes lauamängus.

FOTO: Apollo

Kes on Leiutajateküla kõige nutikam leiutaja? Selline, kes oskab vedrust ja vanast pajast valmistada uhke lennumasina? Või korstnajupist ja lömmis pasunast tubli traktori?

Lauamängus saab Lotte ja ta seltsilistega võtta osa Leiutajateküla kõigi aegade kõige vägevamast võiduleiutamisest.

«Lotte Pildikas» on lõbus täringuga kombineerimismäng lastele alates kolmandast eluaastast.

FOTO: Apollo

Mängus on palju võimalusi, kuidas ühendada omavahel Lotte ja paljude tema sõprade pea-keha-jalad-jalatsid. Kokku on karbis 19 tegelast.

Selles mängus on vaja nii õnne, nutikust kui ka head tähelepanuvõimet. Mängimine on lõbus nii sõpradega kui ka üksi.

See on õpetlik lauamäng lastele alates 5. eluaastast. Mäng annab teadmisi söögitegemisest, erinevatest toiduainetest, treenib mälu, õpetab koostöö- ja kombineerimisoskust, veidi matemaatikat ja ka seda, et millegi saamiseks tuleb midagi vastu anda. Sobib nii väikesele mängijale, kui ka suuremale kokkajale.

Mõni usinam lapsevanem soovib ehk lapsega koosveedetud aega kasutada tähtede õppimisele.

FOTO: Apollo

Õppida saab õnneks ka mänguliselt, ilma juhtimata tähelepanu sellele, et läbi mängu toimub ka õppetöö.

Kel Lottest veel vähe, saab mängida ka Lotte lauamängu, mis lihtsa ülesehituse poolest pakub pinget juba nelja-aastasele.

See on mäng, kus tuleb ette hämmastavaid kannapöördeid ja paneb pereliikmed omavahel võidu ajama.

Animafilm «Lumivalgeke» aastast 1937. FOTO: WALT DISNEY PICTURES/Ronald Gran/Scanpix

Raamatusõbrale võivad meeldida ka klassikaliste muinasjuttude põhjal tehtud lauamängud.

Kas suudad aidata rüütlil päästa Okasroosikest? Või eelistad aidata Okasroosikesel endal põgeneda? Võib-olla soovid hoopis olla draakon? Siis pead takistama rüütlit Okasroosikeseni jõudmast! Nuputamismängus tuleb leida rada labürindi sissepääsust lossini... ilma eksitamata! Kokku on 60 põnevat labürindi mõistatust.

FOTO: Smart Games

Kas oskad leida tee Punamütsikese vanaema juurde? Raamatu piltide järgi saab laps jutustada «Punamütsikese» muinasjuttu.

Kokku on 24 ilma hundita mõistatust ja 24 mõistatust koos kurja hundiga. Igal ülesandel on vaid üks lahendus, mis on ülesande tagaküljel.

Kui ülesanne tundub liiga keeruline, võib lihtsalt proovida paigutada kõik tegelased lahenduse järgi mängulauale.

Mängus saad abiks olla põrsakeste majade ehitamisel ja päästa nad ära kurja hundi käest. Komplektis on 3 põrsakest, nende majad, hunt ja kõvade kaantega pildiraamat. Raamatu piltide järgi saab laps jutustada kolme põrsakese muinasjuttu. Kokku on 24 ilma hundita ehk päeva mõistatust ja 24 öö mõistatust, koos kurja hundiga.

Päeval tuleb majad paigutada mängulauale nii, et põrsakesed jääksid välja mängima. Öösel aga peavad põrsakesed olema oma majades peidus, sest mängulauale on ilmunud hunt.

FOTO: Smart Games

Lumivalgekesele tuleb leida koht 7 päkapiku ja kurja nõia vahel. Komplektis on Lumivalgeke, 7 päkapikku, nõid, päkapikkude maja ja kõvade kaantega pildiraamat, mille piltide järgi saab jutustada Lumivalgekese muinasjuttu.

Tõeline raamatufänn tunneb ilmselt kõige suuremat rõõmu selle üle, kui on võimalus sukelduda Harry Potteri maailma.

Kes säilitab Harry Potteri labürindis ülevaate ja leiab tee tuntud Sigatüüka elanikeni? Harry, Ron, Hermione, Professor Dumbledore, Hagrid ja Harry öökull Hedwig ootavad, et nad üles leiaks. Kui labürindis osavalt edasi liikuda, siis tekivad uued teed, mis viivad otsitavate tegelasteni. «Labürint» on nutikas liigutusmäng, mida on lihtne mängida.