PAROODIA LEVIS TÕE PÄHE ⟩ F. Scott Fitzgerald karantiinis: Hemingway lõi mind rusikaga kõhtu, mille peale ma küsisin, kas ta käsi on ikka pesnud

Juhtus nii, et Nick Farriella paroodia naljalehelt McSweeney’s hakkas ilma autori märketa sotsiaalmeedias oma elu elama ja postitust jagati tuhandeid kordi edasi nii Facebookis, Instagramis kui Twitteris. Paljud uskusid (või usuvad praegugi), et teksti autor oli tõesti F. Scott Fitzgerald. Siin on kiri eesti keelde tõlgitult.

«Kiri F. Scott Fitzgeraldilt, kui ta oli 1920. aasta Hispaania gripipuhangu jala Lõuna-Prantsusmaal karantiinis

Kullakallis Rosemary!

Täna oli lüüme rõõmutu päev, mis rippus otsekui korvis üksiku tuhmi tähe küljest alla. Tänan Sind kirja eest. Hooman, kuidas väljas rüsib miski, mis võib olla hunnik langenud lehti, vastu prügikasti. See heliseb mul kõrvus kui kaunis džässmuusika. Tänavad on nii tühjad. Tundub, nagu oleks enamjagu linnarahvast tõmbunud oma eluruumidesse, mis on igati mõistetav. Praegusel ajal näib olevat väga asjakohane vältida avalikke paiku. Isegi baare, nagu ma Hemingwayle ütlesin, aga tema lõi mind hoopis rusikaga kõhtu, mille peale ma küsisin, kas ta käsi on ikka pesnud. Muidugi polnud. See sell pigem eitab kõike. Nojah, ta peab viirust lihtsaks gripiks. Mind päris huvitab, kust ta oma andmed sai.

Ametiisikud on meid hoiatanud, et kindlustaksime end kuuks ajaks esmatarbekaupadega. Oleme Zeldaga varunud punast veini, viskit, rummi, vermutit, absinti, valget veini, šerrit, džinni ja – jumala eest, kui peaksime seda vajama – brändit. Palun palveta meie eest!

Sa peaksid väljakut nägema; oi, see on kohutav. Nutan nende kuradima lõplikkuste pärast, mida tulevik kaasa toob. Pikad pärastlõunad veerevad alati libedasti alla voolava kokteili põhjatu klaasi najal aeglaselt edasi. Z. jutu järgi pole see ettekääne joomiseks, aga tundub, et mina lihtsalt ei suuda kätt paigal hoida. Oma õrrel haududes näen, et kauguses on rannajoon mähkunud kahkjasse vinesse, kus suudan eristada lakkamatut patukahetsust, mis on meie suunas liikunud juba kaua-kaua aega. Ometigi keskendun õhtusel rebenenud pilvepiiril üksikule valgusjoonele, mis kutsub mind uskuma paremasse homsesse.

Sulle ustav

F. Scott Fitzgerald»

«Suure Gatsby» autor F. Scott Fitzgerald armastas tõesti palju kokteile juua ja ta oli Ernest Hemingway sõber, aga Hispaania gripi ajal ta karantiinis ei olnud.

Keda huvitab, siis Fitzgeraldi lüürilise kirjastiiliga saab lähemalt tutvuda Postimees Kirjastuselt värskelt ilmunud teosest «Ilus ja neetu», mis kindlustas F. Scott Fitzgerald kui suurepärase romaanimeistri koha Ameerika kirjandusloos.