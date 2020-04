NÄDALA RAAMAT ⟩ Üksi ümber maailma seilanud Uku Randmaa: minu põhitegevus oli elus püsimine

Üksindus on nii võlu kui katsumus. Üksinda ja lihtsate navigatsioonivahenditega ümber Maa purjetamine pole kindlasti lõbureis. Teisalt pole see ka piin, vaid võimalus ettenägevalt planeerida oma tegevust ja seda võimalikult maksimaalselt nautida.

Need oskused, mis 18-19 sajandi piirimail meresõiduks teada oli, sobisid ka Uku Randmaale. Soolopurjetajale. Asukoha määramine kompassi, sekstandi ja kornomeetriga võttis aega tunnikese. Vahel polnud seda võimalik teha päevi. Ei mingit GPSi, Glonassi ega Galileod. Kordi eluga riskinud ja surmalegi mõelnud mereretkest on ka see raamat.